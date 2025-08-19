Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaCortonantiquaria: per la prima volta dalla dispersione ottocentesca sarà esposta la predella dell'«Annunciazione» di Francesco Signorelli
19 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cronaca
  3. Cortonantiquaria: per la prima volta dalla dispersione ottocentesca sarà esposta la predella dell'«Annunciazione» di Francesco Signorelli

Cortonantiquaria: per la prima volta dalla dispersione ottocentesca sarà esposta la predella dell'«Annunciazione» di Francesco Signorelli

E’ stata realizzata nel 1527 per la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio

cortona antiquaria

cortona antiquaria

Arezzo, 19 agosto 2025 – Evento nell'evento alla 63ª edizione di Cortonantiquaria, in programma dal 23 agosto al 7 settembre all'ex convento di Sant'Agostino di Cortona (Arezzo): per la prima volta dalla dispersione ottocentesca sarà esposta la predella dell'«Annunciazione» di Francesco

Signorelli, realizzata nel 1527 per la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. L'opera, in tempera su tavola, appartenuta all'antiquario fiorentino Stefano Bardini e oggi in collezione privata, potrà essere ammirata a latere della mostra mercato, dopo un'assenza di circa 150 anni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata