Cortonantiquaria: per la prima volta dalla dispersione ottocentesca sarà esposta la predella dell'«Annunciazione» di Francesco Signorelli

Arezzo, 19 agosto 2025 – Evento nell'evento alla 63ª edizione di Cortonantiquaria, in programma dal 23 agosto al 7 settembre all'ex convento di Sant'Agostino di Cortona (Arezzo): per la prima volta dalla dispersione ottocentesca sarà esposta la predella dell'«Annunciazione» di Francesco
Signorelli, realizzata nel 1527 per la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. L'opera, in tempera su tavola, appartenuta all'antiquario fiorentino Stefano Bardini e oggi in collezione privata, potrà essere ammirata a latere della mostra mercato, dopo un'assenza di circa 150 anni.