Timori per lo Scudo verde: "Le scelte siano condivise"

La necessità di ridurre il traffico e le emissioni è evidente ma le aziende, anche quelle della Piana, nutrono timori sull’applicazione pratica dello ’Scudo verde’ e sulle possibili evoluzioni. Un dato chiaro, con una richiesta al capoluogo di concertazione e condivisione delle scelte, quello emerso dall’incontro ’Lo scudo verde visto da fuori’ organizzato da Cna Piana Fiorentina per informare i non residenti a Firenze sul nuovo sistema di monitoraggio del traffico cittadino, al via dal primo aprile, e sulle implicazioni per i territori limitrofi. All’iniziativa hanno preso parte Massimo Cerbai, presidente di Cna Piana Fiorentina, Andrea Giorgio, assessore alla Mobilità di Firenze e il sindaco sestese Lorenzo Falchi. "Oltre ai turisti – ha sottolineato Cerbai - Firenze si anima ogni giorno grazie a migliaia di pendolari, studenti, lavoratori e imprenditori, che svolgono un ruolo fondamentale per la sua economia. È essenziale che le amministrazioni dei territori di provenienza di queste persone siano parte attiva nelle decisioni che riguardano l’evoluzione dello Scudo Verde. Questo strumento è un’opportunità per ridurre l’inquinamento, ma richiede più coinvolgimento dell’area metropolitana". Concetto ribadito dal sindaco Falchi: "Firenze e la sua area metropolitana – ha commentato - sono strettamente connesse. Qualsiasi scelta deve partire da questa considerazione". "L’obiettivo – ha assicurato Giorgio - è lavorare in modo condiviso per sostenere una transizione ecologica che tenga insieme la tutela della salute, migliorando la qualità dell’aria e le esigenze economiche". Per applicare equamente lo Scudo verde, per Cna, sarebbero da concretizzare alcune priorità come: parcheggi scambiatori, potenziamento del trasporto pubblico, sistema diffuso di ricarica per veicoli elettrici e incentivi per i pendolari.