Le Stelle al Merito. L’Oscar a 29 fiorentini. Tutti i nomi dei Maestri

Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ospiterà, oggi alle 10, la cerimonia di consegna delle ‘Stelle al Merito del Lavoro’, conferita dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale.

Presenti le massime Autorità della Toscana. Sono 75 i dipendenti, provenienti da tutta la regione, che saranno insigniti dell’onorificenza per essersi distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani.

Molto nutrita fra i premiati, ben 29, la rappresentanza del capoluogo e dei Comuni dell’area fiorentina che saranno accompagnati da esponenti delle rispettive amministrazioni comunali e riceveranno la Stella al merito dal prefetto Alessandra Ferrandino. Undici dei neo ’Maestri’ provengono da Firenze. Ecco i loro nomi: Sonia Banchi (Enel Energia SpA), Marco Bonini (Leonardo SpA), Sergio Chellini (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl), Carlo Corti (BioMerieux Italia SpA), Alfredo Del Basso (Trenitalia SpA), Rocco Dini (Poste Italiane SpA).

Oltre a loro riceveranno il riconoscimento anche Gianfranco Mazzuoli (E.S. Elettro System Srl), Liliana Nesti (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl), Giuseppe Sammarco (Nuovo Pignone Srl), Simone Torri (Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Soc. Coop.), Luca Vecchietti (Leonardo SpA).

Tre i premiati di Barberino Tavarnelle, Mirella Biancalani Massimo Vanni e Andrea Vermigli, tutti operativi alla Laika Caravan SpA, e tre anche quelli di Scandicci, Cinzia Azzarri (Nuovo Pignone International Srl), Elena Cipollini (Lungarno Alberghi Srl), e Alessandro Lunghi (Fibercop SpA) mentre Gianni Sennati (e-distribuzione SpA) arriva da Sesto Fiorentino e Alessandra Costagli (Filpucci SpA) da Calenzano. Due i rappresentanti di Figline e Incisa Valdarno, Giorgio Piazza (Nuovo Pignone International Srl) e Fabrizio Roselli (Rete Ferroviaria Italiana SpA), e due anche da Pontassieve, Antonella Papi (Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Soc. Coop.) e Cinzia Scartabelli (Poste Italiane SpA).

Da Montespertoli arriva invece Antonella Stefanacci (Filpucci SpA), da Rufina Lorella Galanti (Ge Vernova International LLC), da San Casciano in Val di Pesa Roberto Ricci (Leonardo SpA). Due gli insigniti gli esponenti empolesi.

Si tratta di Francesco Pezzatini (Hospital Consulting SpA) e Simone Rimi (Banca Nazionale del Lavoro SpA).

Sandra Nistri