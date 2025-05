Rifiuti, indietro tutta: tornano i cassonetti

Carrara, 1 maggio 2025 – In arrivo sul territorio comunale le isole di cortesia per la raccolta dei rifiuti. La differenziata fa acqua e saranno installati cassonetti per multimateriale, plastica e alluminio, organico, vetro e carta. L’anticipazione della sperimentazione è stata data dall’amministratore unico di Retiambiente, Fabrizio Volpi, intervenuto nella commissione Abiente del presidente Sirio Genovesi per illustrare iniziative contro il degrado che rende la nostra città alla stregua del terzo mondo. Al tavolo anche l’assessore Moreno Lorenzini e il dirigente Giuseppe Bruschi. Numeri alla mano, Carrara è fanalino di coda in Toscana per la differenziata, con cittadini che, lo stesso Volpi ha definito ‘spesso in buona fede’ o male informati. Ancora incerto il numero o delle aree di cortesia, ma sicuro è che non riguarderanno il centro storico, ma paesi a monte, Avenza e Marina. “Soluzione in via sperimentale - ha spiegato Volpi - e non di sostituzione alla differenziata in atto. Le aree di cortesia daranno la possibilità ai cittadini di avere un punto in cui poter ‘scaricare’ ripristinando dunque il bidone. Il bidone non sarà una soluzione, ma quantomeno darà risposte al cittadino che si lamenta di dover tenere in casa certi tipi di rifiuti o di non avere il ritiro puntuale, che a volte capita. L’obiettivo è aumentare la differenziata”.

In programma anche la divisione fra vetro e alluminio per recuperare un punto percentuale sulla differenziata. In commissione è stata poi illustrata, per il piccolo smaltimento, l’ipotesi di introdurre i ‘cestini compattatori’ moderni in sostituzione di quelli classici, con un sistema di pressa che triplica il contenuto interno. Sarà poi introdotta la figura delle guardie ambientali per informare il cittadino sui vantaggi della differenziata, sia economicamente sia per l’ambiente. Tra gli argomenti toccati, anche i benefici del nuovo macchinario automatico per la pulizia ‘Glutton’, introdotto per la pulizia della passeggiata al porto di Marina a cui sarà aggiunto un secondo esemplare per il centro storico con funzioni di aspirazione e sanificazione.

Un ritorno al passato che Volpi ha individuato nella battaglia contro il degrado che rende la città sempre meno vivibile.