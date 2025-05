Primo Maggio in Toscana. A Montemurlo il ricordo di Luana d’Orazio: “Basta morti”

08:18

Bombardieri: "Numeri da guerra civile per le morti sul lavoro"

Riguardo ai morti sul lavoro "abbiamo numeri da guerra civile. Si muore più per mano del lavoro che per mano della mafia. In 25 anni sono morti 6.000 persone per interventi criminali e 55.000 per incidenti mortali". Lo afferma il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri, presente al corteo a Montemurlo: "È un tema che noi non possiamo dimenticare. Non dobbiamo parlarne solo il primo maggio. E' un tema da affrontare tutti i giorni. C'è un impegno costante da parte di tutti: e' necessario fare molto di più. Se non c'è rispetto della vita, se non c'è rispetto della persona è inutile qualsiasi altra discussione sul lavoro".