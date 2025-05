La festa dei lavoratori. Pistoia, Piana e Valdinievole. Tutti gli appuntamenti di oggi

Nove appuntamenti, su venti comuni complessivi, caratterizzano il Primo maggio 2025 in provincia per mettere in evidenza i diritti per un lavoro certo e sicuro con, sullo sfondo, l’inizio della campagna referendaria verso l’8 e 9 giugno. Un programma variegato quello approntato, in maniera unitaria, da Cgil, Cisl e Uil per consentire momenti di riflessione, oltre ai consueti cortei con trattori al seguito, ed anche ricreativi, culinari e di svago. Il palco centrale resta quello del capoluogo: alle 9.45 si partirà da porta Lucchese, di fronte alla sede della Camera del Lavoro, per toccare i punti principali del centro con la conclusione in piazza Duomo ed il comizio, intorno alle ore 11, della segretaria nazionale della Fp-Cgil Serena Sorrentino. Stesso orario di partenza anche ad Agliana, da piazza Gramsci, e a parlare ci sarà il segretario di Cisl Scuola Toscana Nord Gian Michele Mostardini, poi pranzo sociale al circolo Gramsci in via Santini e nel pomeriggio biciclettata dal circolo Arci Rinascita a San Niccolò con la collaborazione di Anpi, Spi-Cgil e Arci.

A Casalguidi, invece, il ritrovo è per le 9.30 con concentramento in piazza del Comune, corteo lungo le vie del paese e conclusioni affidate a Laura Sardelli (Filcams-Cgil Pistoia Prato) con al termine un rinfresco per i partecipanti. Doppio corteo, invece, quello che coinvolge Lamporecchio e Larciano: entrambi partiranno alle 10 con ritrovo di fronte alla piscina intercomunale con intervento di Andrea Vignozzi (Fiom-Cgil). Dalle ore 10, invece, inizio del concentramento in piazza Giusti e dopo che il corteo avrà attraversato i punti principali del centro cittadino si chiuderà con l’intervento di Silvia Ghilardi di Flai-Cgil. I suoni e le canzoni della banda musicale di Fognano daranno il via al corteo di Montale intorno alle ore 9.30 con le considerazioni dal palco affidate a Laura Baroncelli (Fim-Cisl), a seguire pranzo sociale alla Casa del Popolo. Alle 10.30, invece, la partenza del corteo a Quarrata, con trattori e mezzi di Croce Rossa e Misericordia per strada, sempre con ritrovo di fronte al circolo Arci con le parole finali affidate a Fabio Lippini (Fillea-Cgil) con a seguire pranzo al Parco Verde di Olmi. Infine, a Pescia direttamente il comizio alle 11 con Luca Gianneschi (Filca-Cisl).

Come detto, non mancheranno anche appuntamenti più ludici: dalle 13 pranzo in strada e "Concertone" alle Fornaci con Manolo Strimpelli, Nait Orkestra ed a seguire dj set; a Montale, dopo aver mangiato tutti quanti insieme, dalle 16.30 musica con i "Porcottrio" e disco. Nella mattinata, infine, a Firenze nel Salone dei Cinquecento ci sarà la cerimonia per la consegna delle stelle al merito per i Maestri del lavoro: in tutta la regione saranno 75, e sei arrivano dalla nostra provincia. Si tratta di Tiberio Fedi (Confesercenti), Enrico Fedi (Hitachi Rail Sts), Fabio Frilli (Banca di Lucca e del Tirreno), Moreno Goti (Arredamento Goti), Fabio Niccolai (Credit Agricole), Walter Sessa (Btv).

Saverio Melegari