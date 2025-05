Gli ortisti comunitari alla Mostra al giardino dell'orticoltura a Firenze

Firenze, 1 maggio 2025 - In occasione della Mostra Mercato Piante e Fiori al giardino dell'orticoltura a Firenze, al tepidario Roster si sono incontrati tutti i cittadini e le cittadine (ortisti/e) dei quartieri aderenti al progetto comunitario “F’Orti! – coltivare orti e relazioni”, con l’obiettivo di fare rete, condivisione e socialità, ma soprattutto continuare la formazione pratica avviata ad inizio primavera utile ad acquisire conoscenze teorico-pratiche per l’avvio delle nuove coltivazioni primaverili ed estive.

L’incontro che ha visto la partecipazione di circa 50 persone del progetto F’orti!, ha previsto 3 tavoli di formazione e lavoro nei quali sono state affrontate le seguenti tematiche: calendario semine e trapianti, cronoprogramma delle azioni in campo, vademecum per una buona convivenza di vicinato. Le aree ortive individuate dal progetto sono: il parco della Villa di Rusciano per il Q3, il chiostro della biblioteca Thouar per il Q1, il giardino del Malcantone per il Q2, il giardino del Lippi e Villa Ruspoli per il Q5, mentre per il Q4 c’è l’area del Gozzini, proprio davanti al carcere, dove in futuro anche i detenuti saranno protagonisti del progetto ancora in partenza. In totale si tratta di oltre 1300 metri quadrati coltivabili - tra orti in cassone e a terra - e di più di 60 alberi da frutto.

Gli orti, infatti, non serviranno solo alla coltivazione ma valorizzeranno anche la socialità, la cultura e l’educazione ambientale, temi su cui i progetti delle realtà che vorranno prendere in gestione gli spazi saranno finanziati. "Gli orti urbani del progetto F'Orti – afferma Benedetta Zini, responsabile del settore Ambiente di Fondazione CR Firenze - rappresentano un obiettivo molto importante per Fondazione CR Firenze. Non si tratta solo di aree verdi cittadine riqualificate, né di semplici spazi di aggregazione o aree didattiche attrezzate, ma di tutti questi elementi che combinati insieme vogliono promuovere un'educazione ambientale permanente che si rivolge ai cittadini di tutte le età. Un plauso speciale alle associazioni che, sotto il coordinamento di Rete Semi Rurali e Società Toscana Orticultura, hanno lavorato con entusiasmo e passione, riqualificando le aree ma soprattutto animandole con le tante iniziative che a partire da questa primavera coinvolgeranno tutta la cittadinanza promuovendo sani stili di vita, uso di agricoltura biologica, educazione e tutela ambientale".

“Il progetto sta piacendo e prendendo campo, diventando sempre più diffuso – hanno detto la vicesindaca Paola Galgani e il presidente della commissione Ambiente Giovanni Graziani – come dimostra la grande partecipazione a questo evento. Lo scopo di F'Orti! è quello di riappropriarsi degli spazi verdi creando luoghi di educazione, condivisione e socialità, e sta funzionando. Grazie a questo progetto c'è una maggiore consapevolezza ambientale ed una socializzazione che promuove anche nuovi stili di vita”.

“Questa è una grossa opportunità per coinvolgere i cittadini fiorentini e trasmettergli i principi legati all'agroecologia, la produzione alimentare biologica e biodinamica e la coltivazione di piante ortive tradizionali/locali destinate al consumo familiare o collettivo, in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita” - ha dichiarato Riccardo Bocci, Direttore di Rete Semi Rurali -. “Attraverso un percorso di co-progettazione e facilitazione, i partecipanti apprenderanno le buone pratiche e le tecniche di coltivazione nell'ottica di una maggiore presa di consapevolezza della popolazione verso la cura del territorio, dell’ecologia e dell’ambiente” “Siamo molto felici di aver collaborato a questo progetto di grande valore sociale e ambientale, da sempre negli obiettivi statutari della Società Toscana di Orticultura, per realizzare finalmente in concreto un tassello verso la trasformazione verde che l’amministrazione sta portando avanti nella realtà fiorentina” – ha dichiarato Alberto Giuntoli, Presidente Società Toscana Orticultura. Fotografie dell’evento in allegato.