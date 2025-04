Firenze, lo scudo verde è partito: traffico regolare ai varchi più importanti

Firene, 1 aprile 2025 – Traffico normale ai varchi del primo giorno di scudo verde a Firenze. La grande area a traffico limitato anti inquinamento parte in pre esercizio proprio da martedì 1 aprile. Solo dal 1 giugno cominceranno le multe per i veicoli che non possono entrare nell’area dello scudo verde.

Ricordiamo i veicoli interessati dal divieto

I veicoli interessati dal divieto.

Ciclomotori (L1, L2) alimentazione a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 - 1, benzina 4 tempi Euro 0

Motocicli (L3) alimentazione a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0

Autovetture (M1) alimentazione a benzina Euro 0, diesel euro 0 - 1

Autobus e autosnodati (M2, M3) alimentazione a benzina Euro 0 -1, diesel Euro 0 - 1

Autoveicoli per trasporto cose (N1) * alimentazione a benzina Euro 0, diesel Euro 0

Autoveicoli per trasporto cose (N2, N3) * alimentazione a benzina Euro 0, diesel Euro 0

Autoveicoli per uso speciale alimentazione a benzina Euro 0, diesel Euro 0

Sono 77 le porte telematiche attraverso le quali si accede allo scudo verde e sono disseminate in una vasta area, che appunto delimita.

Possono circolare in deroga tramite previa registrazione della targa i veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile non riconoscibili dalla targa speciale; le autoambulanze e veicoli adibiti ad attività di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, di proprietà o in uso esclusivo a Pubbliche Assistenze e Misericordie; veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori; veicoli che espongono il contrassegno per disabili di cui (Cude) il cui titolare sia a bordo del veicolo; veicoli di proprietà o in uso esclusivo ad associazioni di volontariato, cooperative sociali ed altri enti convenzionati con l’Amministrazione Comunale di Firenze o altre istituzioni preposte, che svolgono servizi di assistenza sociosanitaria all’interno del Comune di Firenze.

Il varco di via Bolognese, considerato uno dei nodi caldi, nella mattina di martedì 1 aprile

La situazione ai vari varchi, nella giornata di martedì 1 aprile, è scorsa tranquilla. Non ci sono state particolari code. Molti cittadini sono informati del provvedimento, ma appunto si entrerà nel vivo a giugno, quando scatteranno le multe per i veicoli oggetto di divieto che invece passeranno.