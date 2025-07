Persone bloccate negli ascensori: Firenze, nuovo black out, il lavoro di Enel per il ripristino

Firenze, 2 luglio 2025 – Un nuovo blackout della corrente elettrica ha interessato nel pomeriggio di mercoledì alcune zone di Firenze, dopo che nella giornata del 1 luglio si erano registrati analoghi disagi a causa del caldo. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, spiega che il disservizio si è verificato a causa di un doppio danneggiamento lungo un tratto della dorsale elettrica "Minzoni", che alimenta l'area della città compresa tra via Giacomini, piazza Savonarola e dintorni, con le utenze che sono rimaste prive di elettricità.

Le squadre operative di E-Distribuzione, si spiega in una nota, coadiuvate dal Centro operativo, che ha ripristinato il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in porzioni di rete cosiddette controalimentabili da linee di riserva, sono intervenute per eseguire operazioni di modifica dell'assetto del sistema elettrico ed effettuare l'individuazione dei punti precisi per il successivo ripristino dei tronchi di rete danneggiati.

Questa attività consentirà di installare un cavo attrezzo, ovvero un tratto di linea esterno componibile in superficie che collega due cabine in sostituzione della porzione di rete sotterranea danneggiata sui due punti dello stesso cavo interrato. Così come era stato fatto per il blackout di martedì 1 luglio. Inoltre, a garanzia del servizio elettrico, E-Distribuzione sta posizionando una power station, un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza: le operazioni di posa della power station sono in corso, seguirà l'attivazione per il ripristino del servizio elettrico.

Nella giornata del 1 luglio i disservizi avevano riguardato in particolare la zona del centro storico, tra cui una porzione di piazza della Repubblica.