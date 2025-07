A Prato lavori per un nuovo tratto della Ciclovia del Sole

Prato, 2 luglio 2025 - Al via domani a Prato i lavori per la realizzazione-riqualificazione del tratto della Ciclovia del Sole dal ponte XX Settembre al chiosco di viale Galilei all'incrocio con via Protche: si tratta di uno dei segmenti pratesi della maxi ciclabile che collegherà tutta Europa, da Capo Nord a Malta, per un totale di 7.400 km, e nel tratto italiano Verona con Firenze. All'interno di quest'ultimo, Prato e Montemurlo sono rispettivamente il terzo e il secondo lotto dell'area toscana, si spiega in una nota, per una lunghezza complessiva di 15 km (11 per Prato e 4 per Montale-Montemurlo), di cui 4,4 di nuova costruzione.

Quello della Ciclovia del Sole è uno dei progetti finanziati a Prato dal Pnrr per 3,3 milioni di investimento, di cui 1,5 coperti dai fondi Pnrr e il resto da Regione Toscana e Comune di Prato per la parte di propria competenza. Sono già stati realizzati i tratti tra Gonfienti al confine con Campi Bisenzio a ponte alla Vittoria e da Maliseti a viale Fratelli Cervi (Tangenziale), e sono in corso quelli per il tratto da ponte alla Vittoria al ponte XX Settembre lungo il Bisenzio. Le opere per la riqualificazione del tratto, per circa un km di lunghezza, saranno terminate nell'arco di un mese. Per permettere lo svolgimento dei lavori sarà chiusa al transito la porzione interessata di ciclabile lungofiume.

La storia della Ciclovia del Sole nasce nel luglio 2016 quando è stato firmato un protocollo tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni interessate per la realizzazione del tratto da Verona a Firenze. Il 13 aprile 2021 è stato inaugurato il primo tratto emiliano, lungo 46 km, dal confine con la Lombardia a Tramuschio (Mirandola) fino a Osteria Nuova (Sala Bolognese), sul sedime del vecchio tracciato della ferrovia Bologna-Verona; l'itinerario è percorribile fino al centro di Bologna, seguendo un tratto di ciclovia provvisorio, allestito in sola segnaletica orizzontale, in attesa dello sviluppo del progetto definitivo per l'ingresso in città. Nel tratto ricompreso nella città metropolitana di Bologna, la ciclovia del Sole è identificata, oltre che come Eurovelo 7, anche come linea 2 della Bicipolitana di Bologna. Il 4 aprile 2024 è stato inaugurato il tratto mantovano, lungo 88,6 km e che attraversa i comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Mantova, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po e Moglia.