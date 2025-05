A Firenze il nuovo asfalto di via del Podestà

Firenze, 18 maggio 2025 – Inizieranno dal 19 maggio i lavori di asfaltatura in via del Podestà. L’intervento è articolato in fasi con chiusure e restringimenti: nelle prime due fasi i lavori saranno effettuati in orario 9-18; le fasi tre e quattro invece le lavorazioni sono programmate di notte (21-6). In dettaglio la prima fase interesserà il tratto tra via Mario Orsini e via Bernardo Martellini che quindi sarà chiuso. Previsto anche un restringimento con senso unico in via Bernardo Martellini (tratto in prossimità di via del Podestà al numero civico 15).

Percorso alternativo: via Malavolta-via Senese-via Volterrana-via dei Giandonati-piazza Acciaioli-via Gherardo Silvani-via Barni-via Martellini. Nella seconda fase in lavori di sposteranno nel tratto di via del Podestà tra via Martellini e via Portico dove la circolazione sarà interrotta. Previsto un divieto di transito nei tratti via del Portico (lato numero civico 111/b)-via del Portico (fronte via Barni) e via del Portico-via dei Cremani. Inoltre sarà istituito un senso unico alternato in via Martellini (tratto lato via del Podestà) e restringimenti in via del Portico (lato via del Podestà). Nella terza e quarta fase i lavori saranno effettuati di notte (21-6) con chiusura rispettivamente del tratto via Martellini-via Barni e del tratto via Cremani-via Barni. Nelle fasi 2-3-4 previsti un senso unico in via Martellini (da via del Podestà verso via Barni) e il divieto di transito sulla direttrice via Curva-via del Portico.

Percorso alternativo nelle fasi 2-3-4 per raggiungere via del Podestà lato via Cremani: via Martellini-via Barni-via Silvani-piazza Acciaoli-via Senese-via Mario Orsini. In tutte le fasi saranno in vigore sensi unici in tratti di via del Podestà: da via Ser Lapo Gavacciani verso piazza Acciaoli, da via dei Cremani verso piazza Acciaoli. Sempre garantito il transito dei veicoli diretti e provenienti dall’Istituto Religioso Suore Stimmatine. Il termine previsto, si legge in una nota del Comune, è il 31 maggio.