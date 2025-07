Partono i lavori in via delle Corti. Rischio alluvioni: opere da 3 milioni

Quattro interventi, in somma urgenza, per oltre 3 milioni di euro. Ma, soprattutto, la notizia che oggi partiranno i lavori di consolidamento al muro di via delle Corti, che sarà anche rialzato. Il punto sulla sicurezza idraulica nel Comune di Campi viene fatto a San Donnino, a due passi da quel fosso che a metà marzo, in occasione dell’ultima ondata di maltempo, ha provocato non poche preoccupazioni. Uno accanto all’altro il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti, l’assessora regionale Monia Monni e il sindaco Andrea Tagliaferri.

Quattro invece i cantieri attivati per un totale complessivo dei lavori messi in atto dal Consorzio di Bonifica, in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, di 3,3 milioni di euro. Nel dettaglio il ripristino della sponda destra del fosso di San Donnino (1,5 milioni di euro); il ripristino dell’argine del Fosso Reale a Case Passerini, lavori che interessano anche il Chiosina e il Nuovo Garille a monte della A11 e dunque la zona industriale di Tomerello per 650mila euro; la messa in sicurezza urgente di un tratto dell’argine destro del torrente Marina a monte del ponte di via Einstein per 215mila euro, ormai ultimata; il ripristino dell’argine destro del torrente Marina, al di sotto della proiezione del ponte della Ss 719 e nelle immediate vicinanze, a Capalle per 900mila euro.

"Dopo gli eventi del novembre 2023 – ha detto Masetti –, abbiamo realizzato sette interventi di somma urgenza per un valore di circa 1,4 milioni di euro, seguiti da questi quattro ulteriori interventi. Parallelamente, abbiamo portato avanti tutta una serie di manutenzioni ordinarie contribuendo a rafforzare la sicurezza idraulica del territorio: l’ennesima dimostrazione delle capacità progettuali e dell’operatività che il nostro ente è in grado di esprimere".

"A breve – ha spiegato l’assessora Monni - partiranno due cantieri importanti lungo la Marina. Il primo riguarda il tratto dal ponte di via Einstein fino al ponte della Mezzana Perfetti Ricasoli, il secondo dal ponte della Perfetti Ricasoli fino al ponte della ferrovia per un valore complessivo di 7,2 milioni. Ma la notizia più attesa è quella del via ai lavori sul muro-argine di via delle Corti. Un intervento da un milione e mezzo di euro, fondamentale per la sicurezza dell’area. Un’opera che avrebbe dovuto essere finanziata dal Governo nell’ambito degli interventi per la riduzione del rischio residuo. Ma visto che dal 2023 non sono ancora arrivate risorse, la Regione ha deciso di intervenire direttamente". "Questi lavori – ha concluso il sindaco - rappresentano una risposta concreta a danni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda la tenuta e la sicurezza dei nostri argini".