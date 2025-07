"Macché soldi in più. Prima viene la salute"

Più soldi ai rider se lavorano nelle ore più calde. Sarebbe questa la strategia, segnalata dai sindacati, di Glovo per garantire le consegne anche a 40 gradi. "Sempre la solita logica". Chi parla è Simone Di Giulio, 38enne (in foto), tra i fondatori della piattaforma di delivery fiorentina Robin food, dal nome del noto eroe popolare di Nottingham, nata nel 2021 come alternativa etica e sostenibile nel settore delle consegne a domicilio.

Che ne pensa di questi bonus?

"Lo fanno anche nel periodo delle piogge, per convincere i rider a fare le consegne. Io, quando ero dipendente, non mi facevo nessun problema a dire di no, anche davanti agli incentivi, ma c’è chi non può permetterselo". Dice di no anche ora, da titolare della piattaforma.

"Dal 14 al 27 agosto non pedaliamo, ci riorganizziamo. Tutto il team vi augura un felice caldo infernale, recita anche il sito".

Come vi siete organizzati durante quest’ondata di calore?

"Cerchiamo di fare solo 6 ore in bici, non di più, raramente andiamo oltre, gli straordinari sono veramente tali. Raccomandiamo di bere tanto, di prendere integratori e di fare pause, anche se piccole ma farle. Ora stiamo evitando di lavorare la sera perché c’è poco lavoro, e quando le condizioni meteo diventano insostenibili abbassiamo ’la serranda’".

Per esempio?

"In una giornata come oggi (ieri per chi legge ndr) con forti piogge e il rischio di caduta alberi, chiudiamo la piattaforma e magari ci dedichiamo ad altre mansioni, amministrative o riparazione mezzi".

Una scelta controcorrente...

"Robin food nasce perché volevamo dare un’alternativa più sostenibile e dignitosa al lavoro, una risposta concreta dopo le tante proteste fatte in piazza come rider".

Teresa Scarcella