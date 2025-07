L’amore oltre la paura: Firenze, la commovente proposta di matrimonio in ospedale

Firenze, 3 luglio 2025 – “Mi vuoi sposare?”. Uno striscione, il reparto di cardiologia, le lacrime. Una scena commovente quella accaduta nell’ospedale fiorentino di Careggi, dove Lorenzo Ricci ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato Tommaso, ricoverato per problemi cardiaci in seguito a un malore.

La proposta di matrimonio a Careggi

Nonostante la paura e l’incertezza, le condizioni di Tommaso sono migliorate. E dunque dopo aver aspettato per giorni, il compagno ha finalmente potuto chiedergli la mano. La proposta è stata documentata in un video diventato virale su Instagram. I due hanno ricevuto moltissimi messaggi di affetto.

“Siamo tornati da un viaggio bellissimo – ha raccontato Lorenzo Ricci sui social – e subito dopo è iniziato uno dei momenti più difficili. Un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia, tanta paura. Ma l’amore non ha bisogno di condizioni perfette, ho capito che era il momento. Gli ho chiesto di sposarmi. E sì, ho pianto anch’io”. Lorenzo ha poi ringraziato il reparto di Cardiologia di Careggi: “Competenti, umani, presenti. Hanno custodito il mio segreto più grande con discrezione e gentilezza, trasformando un momento difficile in qualcosa che non dimenticheremo facilmente”.