Football americano, i Guelfi Firenze trionfano nella finale scudetto: vittoria e proposta di matrimonio

Toledo (Ohio-Usa), 29 giugno 2025 – È festa grande per Firenze: i Guelfi sono campioni d’Italia di football americano per la seconda volta nella loro storia, a tre anni di distanza dal trionfo del 2022. Una vittoria netta, travolgente, che cancella con forza l’amarezza delle ultime due finali perse contro i Panthers Parma, compresa quella del 2023, disputata anch’essa a Toledo, in Ohio. Questa volta, però, la terra del football americano ha sorriso ai viola, che – davanti a una straordinaria cornice di pubblico al Glass Bowl – hanno scritto la parola «fine» su una stagione perfetta: 12 partite, 12 vittorie. Nel XLIV Italian Bowl, i Guelfi Firenze hanno annichilito i Dolphins Ancona con un clamoroso 49 a 14, chiudendo un’annata in cui nessuno è riuscito nemmeno ad avvicinarsi al livello di gioco espresso dagli uomini in viola. Una superiorità evidente in ogni fase del match, sia in attacco che in difesa, con un collettivo che ha funzionato alla perfezione e un leader assoluto, Andrea Fimiani, che ha messo la firma su una stagione da MVP. Il quarterback viola ha coronato il suo straordinario percorso con tre segnature personali e una serie infinita di lanci perfetti, conquistando meritatamente il premio di miglior giocatore della finale. Subito dopo il kick-off, il primo protagonista gigliato è stato però Eystin Salum: il «coltellino svizzero» dei Guelfi ha dimostrato ancora una volta di poter essere decisivo in ogni fase del gioco, firmando un intercetto che ha subito indirizzato l’inerzia della partita. Dopo una breve fase di studio, è stato Fimiani a salire in cattedra: prima il primo touchdown della sfida su corsa personale, poi un TD pass perfetto per Mibelli. Chiuso il primo quarto sul 14-0, i Guelfi hanno accelerato nel secondo: touchdown di Bartoccioni e ancora Fimiani su corsa, con i conversion kick di Camilli a capitalizzare ogni azione. I Dolphins, storditi, non sono riusciti a reagire, bloccati da una difesa fiorentina in versione bunker. All’intervallo, il punteggio era già un pesante 28-0.

Nella ripresa, il copione non è cambiato. I Guelfi hanno continuato a dominare segnando ancora con Casati, Stola e una terza volta con Fimiani, ampliando il divario fino al 42-0. Solo nell’ultimo quarto i Dolphins Ancona hanno avuto un sussulto d’orgoglio, trovando due touchdown firmati Dazzani e Nocera, che hanno modificato il punteggio ma non la sostanza di una partita mai davvero in discussione, terminata con il risultato finale di 49-14. Un risultato che consegna a Firenze uno scudetto che mancava proprio dall'ultimo successo dei Guelfi, che ora possono festeggiare il loro secondo titolo. Una vittoria che oltre al valore sportivo, ha un forte significato simbolico. È la rivincita attesa, voluta, è la gioia costruita dopo le finali perse con i Parma Panthers. Firenze è ormai una potenza stabile nel panorama del football italiano e con un gruppo così competitivo i Guelfi possono guardare al futuro con ambizione. Il presente però, è tutto da festeggiare, anche perché per alcuni Guelfi la gioia è doppia. Andrea Nadalini, giocatore bolognese, ha recentemente vinto 30mila euro partecipando al programma Affari Tuoi prima di festeggiare il titolo di campione d’Italia. Emozioni speciali anche per Lorenzo Chiusi, che al termine della partita ha chiesto la mano della compagna Martina: doppio anello per lui, tra trionfo sportivo e proposta di matrimonio.