‘Senza parole’, tra migliaia di persone: Samuele chiede a Elena di sposarlo durante il concerto di Vasco

Firenze, 9 giugno 2025 – Una proposta di matrimonio indimenticabile, in mezzo a migliaia di persone e sulle note di una delle canzoni più amate di Vasco Rossi. È successo venerdì sera al Visarno Arena, durante il primo dei due concerti del rocker di Zocca a Firenze. Protagonisti della scena da sogno, Elena Panzani e Samuele Iandolo. 28 anni lei, 29 lui, fiorentini, entrambi infermieri a Careggi, si sono detti sì tra la folla del concerto, mentre Vasco cantava una delle sue canzoni più famose: ‘Senza parole’.

“Ancora non ci credo - racconta Elena - Ogni donna dovrebbe vivere un momento così speciale. È stato incredibile”. Samuele aveva già deciso tutto quanto un anno fa, dopo il concerto di Vasco a San Siro. “Tutti, amici e parenti, sapevano che mi avrebbe chiesto la mano al Visarno Arena, durante lo show del nostro cantante preferito, la colonna sonora del nostro amore e delle nostre giornate. Solo io, ovviamente ero ignara di tutto”, sorride la ragazza.

Proposta di nozze al concerto di Vasco: Elena ha detto sì al suo Samuele. La foto pubblicata sui canali social della coppia

Verso la fine del concerto, ecco che Samuele l’ha portata leggermente in avanti rispetto al gruppo di amici, composto da sei coppie. “Ero rivolta verso il palco, mentre lui mi abbracciava da dietro - prosegue il racconto di quel momento incredibile – È stata una questione di attimi. Io, davvero, non sospettavo assolutamente niente”. Poi, al momento dell’attacco di ‘Senza parole’, ecco che gli amici della coppia si sono messi in cerchio e che anche le persone intorno, sconosciute, ma preventivamente informate della sorpresa dalla sorella di Elena, hanno partecipato alla coreografia, tra fiaccole accese e il cartellone tenuto su (‘Ho capito perché non si comanda al cuore. Mi vuoi sposare?’) per fare da sfondo alla foto più bella. Samuele si è inginocchiato ed ha dato l’anello a Elena. “Per me, il sì è stato un bacio tra le canzoni di Vasco”, dice.

Il momento, immortalato dagli amici e condiviso sui social, è diventato virale in poche ore. Tra flash degli smartphone, canti, balli, abbracci e pianti, i due giovani si sono giurati amore eterno. “Un’emozione indescrivibile… Senza parole! Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile tutto ciò. Mille volte sì”, il post della ragazza su Instagram. “E’ stato favoloso vedere la partecipazione sentita e commossa anche di altre persone mai viste prima. È proprio vero che la musica unisce”, la riflessione di Elena.

E poi Vasco, che continuava a cantare, forse ignaro di quel che stava succedendo a pochi passi da lui. “Ma, chissà, forse ha visto il post girato su un profilo molto seguito dai suoi fan”, prosegue la ragazza. Che adesso culla un altro sogno: “Sarebbe bellissimo se Vasco Rossi ci unisse in matrimonio e, magari, cantasse per noi”. Chissà se l’artista raccoglierà l’invito. Per Elena e Samuele, che lo seguono da sempre e che insieme hanno già seguito suoi sette concerti, sarebbe davvero il massimo. Il coronamento di una favola.

Struggente il messaggio scritto sui social da Samuele: “Non dimenticherò mai il 7 aprile 2018, la serata in cui tutto ha preso forma. Abbiamo iniziato a conoscerci piano piano e a ogni passo scoprivamo quanto le nostre storie si assomigliassero. Troppe cose in comune, troppe ferite simili. Ferite che solo chi le ha vissute può capire. Forse è proprio questa la chiave del nostro amore: comprenderci profondamente, nonostante le nostre differenze. Perché è vero che abbiamo due personalità molto diverse, ma ci unisce qualcosa di raro: l’intesa dei simili e la forza magnetica degli opposti”.

“Ci siamo conosciuti all’Università e ci siamo laureati insieme - aggiunge Elena -. La nostra è davvero una storia meravigliosa”. Adesso, c’è da pensare alle nozze. “Puntiamo a diventare marito e moglie nell’estate del 2027. Se ce la facessimo prima sarebbe fantastico, ma vogliamo fare con calma affinché tutto sia ancora una volta perfetto”. Samuele non ha dubbi: “Venerdì si è aperto un nuovo capitolo della nostra vita. E io spero, con tutto il cuore, che sia il più bello di tutti”.