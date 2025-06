Vasco Rossi a Firenze, le chiavi della città dopo il trionfo al Visarno: tutti in piedi e cori da stadio

Firenze, 9 giugno 2025 – Vasco Rossi è arrivato a Palazzo Vecchio alle 16 come da programma. Dopo la sue giorni di concerti da tutto esaurito con 130 mila fan, è il momento della cerimonia di consegna delle chiavi della città nel salone dei Cinquecento, affollato dai fan, tutti con lo smartphone in mano per immortalare il momento. E nell’attesa, sventagliandosi per il caldo, si cantano “Vita spericolata”, “Sally” e “Senza parole”, fra cori, cartelli e striscioni. (VIDEO)

Il rocker è stato accolto dalla delegazione dei presidenti di quartiere e accompagnato nello studio in Sala Clemente VI, quello della sindaca Sara Funaro, che peraltro è una sua grande fan. Un momento privato anche per firmare il libro d’onore. Nella breve visita in Comune anche un passaggio dell’artista nella sala degli Elementi.

Il Salone dei Cinquecento affollato dai fan di Vasco Rossi (foto Marco Mori/New Pressphoto)

La cerimonia di conferimento delle chiavi della città è iniziata alle 17 (qui la diretta) con l’ingresso del gonfalone della Città di Firenze: per la sindaca Funaro è “il momento più emozionante da quando sono sindaca”. Vasco esce dalla Sala degli Otto per raggiungere il palco del Salone dei Cinquecento: tutti in piedi e cori da stadio. Tra i circa duecento fan anche Irene Grandi e il giornalista Andrea Scanzi.

Vasco Rossi e la sindaca Sara Funaro a Palazzo Vecchio

"Firenze – dice Vasco – è la città d’arte più bella del mondo. Ai ragazzi dico: state tranquilli, ce la farete tutti, alla fine si trova sempre la propria strada”. Per poi dirsi “emozionato e fiero” al momento della consegna delle chiavi della città, ricordando anche che proprio a Firenze fu girato il video di “Vivere”. “Sono venuto a Firenze nel 1980, all’inizio della mia carriera – ha detto Vasco – Quando la maggior parte di voi non era nemmeno nata”. “Noi celebriamo la vita in tutte le sue forme – ha detto ancora – siamo una vita spericolata”.

Dopo la consegna delle chiavi, Vasco ha abbracciato la sindaca Funaro e la cerimonia si è conclusa sulle note di “Senza parole”.