Fiori d’arancio per Luca Vignali. Il ’fante’ si sposa a Marinasco

Quanti abbracci, strette di mano, baci e congratulazioni fuori dalla pieve di Marinasco. Perché tanta curiosità, proprio ieri pomeriggio, in quella chiesa che domina l’intero Golfo della Spezia? Il calciatore Luca Vignali e Caterina Scampelli (entrambi spezzini) fra parenti e tantissimi amici, si sono uniti in matrimonio. Quanta emozione da parte di lei all’ingresso del tempio, lui invece – giocatore professionista abituato alle grandi sfide – ha resistito fino allo scambio delle promesse. Lì ha ceduto ‘il fante’ – come da sempre viene chiamato Luca – , partito dalle giovanili dello Spezia e approdato fino alla Serie A con i colori bianchi, collezionando 191 presenze con 9 gol e 11 assist (nella Primavera delle Aquile 52 gettoni e 11 reti). La voce del 29enne si è fatta tremolante, l’agitazione è stata più forte che calciare quella palla della speranza dentro la porta di Fulignati – pur con un menisco malandato – , che ha portato lo Spezia ‘soltanto’ sul 2-3 nella finale di ritorno dei recenti playoff contro la Cremonese. Le amicizie di una vita c’erano tutte ed erano facilmente riconoscibili. A cominciare da Giulio Maggiore che, per l’occasione, ha perfino gentilmente prestato il suo bed and breakfast in centro città, all’amico e compagno di sempre, per prepararsi e poi indossare l’abito da sposo. Ma erano numerosi i ragazzi che sono stati invitati.

Compagni di campo, spogliatoio e oltre, di oggi e di ieri. Oltre a Maggiore, anche, fra i molti, l’altro spezzino doc Simone Bastoni, poi lo spagnolo-spezzino Salva Ferrer, il lericino Francesco Cassata. E ancora Diego Falcinelli, Filippo Bandinelli, Stefano Gori e il team manager aquilotto Lorenzo Ferretti. È stato tutto molto tradizionale il rito celebrato dal parroco e il gruppo, all’uscita, ha trasmesso un calore davvero percepibile nell’aria. La festa, così come la cerimonia, fissate nelle belle immagini della fotografa Letizia Di Candia di Ld Photo e nei creativi filmati di SRmultimedia di Simone Ruscitti (che si occupa, fra le sue attività, pure dei video emozionali presentati dallo Spezia calcio), è proseguita in Toscana, nella stupenda location di Villa Orlando a Torre del Lago fino a tarda notte. Il fante non è diventato uomo, quello lo era già, ora è un marito felice.

Marco Magi