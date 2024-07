Quanto costa un matrimonio vip in Toscana? Dagli affitti delle ville al noleggio degli elicotteri, le cifre da capogiro

Firenze, 2 luglio 2024 – Nei giorni scorsi, nella splendida tenuta di Artimino a Carmignano, in provincia di Prato, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro sogno d'amore dopo sette anni di fidanzamento, celebrando un matrimonio che, sebbene minimalista nello stile, ha rispecchiato l'essenza di un vero e proprio evento vip. Sebbene sia difficile stabilire una cifra precisa per l'intero evento, si può ipotizzare che l'affitto della prestigiosa location di Artimino si aggiri intorno ai 10mila euro, mentre l'allestimento floreale potrebbe aver superato anche i 50mila euro. A queste cifre si aggiungono i costi per due wedding planner, il catering per i 200 invitati, gli abiti degli sposi e l'illustratrice che ha curato ogni dettaglio grafico, dalla locandina ai segnaposti. In generale, un matrimonio vip parte da un minimo di 250mila euro per arrivare a cifre che superano il milione di euro.

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella villa di Artimino

«C'è comunque da dire che i vip spesso stringono accordi commerciali per il matrimonio, per esempio per l'abito da sposa, che viene regalato in cambio di pubblicità. I fornitori hanno piacere di partecipare a matrimoni esclusivi, che hanno un forte impatto mediatico», fa presente la wedding planner Costanza Giaconi. «E per questi matrimoni l'Italia, ed in particolare la Toscana, restano tra le mete predilette».

I costi di un matrimonio vip in Toscana

Per una coppia di sposi facoltosi che desiderano organizzare un matrimonio in Toscana, le spese possono variare enormemente, a partire dalla struttura scelta per l’evento. Ville storiche, castelli e resort di lusso, possono costare da 10mila a 300mila euro solo per l'affitto, che solitamente è per più giorni. In alcuni casi, il costo del catering è incluso, ma se si opta per un servizio esterno la spesa per un matrimonio con 100 invitati può facilmente raggiungere i 100mila euro, specialmente se si desidera un menù esclusivo, open bar, sommelier e chef stellati.

Da sinistra Angelo Donati, marito di Milly Carlucci, Angelica Donati, il principe Fabio Borghese e Milly Carlucci

L’allestimento floreale e le decorazioni possono superare i 50mila euro, così come i servizi fotografici e video di alta qualità, e altri 50mila euro possono essere spesi per i wedding planner e per chi si occupa della gestione e organizzazione dell'evento. Gli abiti per gli sposi e gli accessori di lusso, insieme a trucco e acconciatura, possono costare da 10mila a 100mila euro.

Le spese legali e assicurative oscillano tra i 2mila e i 20mila euro, cifra che può aumentare se gli sposi provengono dall'estero. Ospitare gli invitati in strutture di lusso, come hotel a 5 stelle o resort, può essere molto costoso, specialmente se si tratta di coprire il soggiorno per più notti e per un numero elevato di ospiti. Idem per i trasporti: spendere 50mila euro per il noleggio di veicoli di lusso, come auto d'epoca, elicotteri o yacht, per il trasporto degli sposi non è poi così difficile. Infine, sempre per rendere la cerimonia indimenticabile, non mancano le spese per l'ingaggio di dj e a artisti di fama internazionale. E per chiudere: fuochi d'artificio. Sommando tutte queste voci, la spesa per un matrimonio vip in Toscana può dunque raggiungere facilmente il milione di euro.

,