La figlia di Milly Carlucci e il matrimonio: “Sorrido delle critiche”. Il suo racconto della cerimonia

Monsummano (Pistoia), 2 luglio 2024 – “Sorrido delle critiche. Le ignoro e vado avanti. Vogliamo vivere la nostra storia”. Sono le parole di Angelica Donati, 37 anni, manager d’azienda e figlia di Milly Carlucci, conosciuta showgirl e conduttrice di “Ballando con le stelle” e Angelo Donati, imprenditore.

La donna, in una lunga intervista a Vanity Fair, parla all’indomani delle nozze con il principe Fabio Borghese nella villa nobiliare di quest’ultimo, a Montevettolini, nel comune di Monsummano. Uno dei matrimoni dell’anno in Toscana, con tanti volti noti che hanno partecipato, da Nicola Porro a Simona Ventura.

Angelica Donati si sofferma in particolare sulle critiche ricevute sui social network per la grande differenza di età tra lei e il principe. Fabio Borghese ha 57 anni. “Le critiche mi fanno sorridere e spesso arrivano da chi poi in faccia non avrebbe il coraggio di ripetere quelle parole – dice Donati – Io e mio marito siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Spero di costruire con Fabio qualcosa che da soli non saremmo mai riusciti a fare”.

Il viaggio di nozze della coppia sarà a settembre. Angelica Donati racconta il giorno delle nozze. “E’ stata un’emozione grande, penso di non aver mai pianto così tanto in tutta la mia vita – dice – Emozionante è stato soprattutto percorrere la navata centrale della chiesa con mio padre”. Sull’impegno del matrimonio: “Ho sempre adorato andare ai matrimoni. Ma non ho mai pensato di sposarmi. Con Fabio invece la cosa ha preso una piega naturale che ci ha portato a progettare una vita insieme”.

La cerimonia è stata sobria, con musica ma senza eccessi, come racconta la sposa: “Abbiamo chiamato un soprano della chiesa e dei musicisti per il pranzo. Ma a cena abbiamo solo voluto un po’ di musica”. Il banchetto si è svolto nella villa della famiglia Borghese. Che è anche una location per matrimoni. La festa si è svolta in un grande padiglione a vetri addobbato dallo staff della wedding planner Silvia Slitti, che ha curato la giornata.