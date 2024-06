La figlia di Milly Carlucci sposa un principe in Toscana, festa a Montevettolini

Monsummano Terme (Pistoia), 30 giugno 2024 – Grande festa nel borgo medievale di Montevettolini. La manager Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, e il principe Fabio Borghese, che proprio a Montevettolini possiede un castello, si sono uniti in matrimonio.

E la festa è stata proprio a Montevettolini. Un ricevimento da favola, con tanti invitati. Molto emozionata la conduttrice di “Ballando con le stelle” e madre di Angelica.

L'allestimento del banchetto nuziale per il matrimonio della figlia di Milly Carlucci

"Fabio ed Angelica, un mondo di amore e felicità”, scrive la conduttrice su Instagram accompagnando la foto ufficiale del matrimonio. Al centro gli sposi, lei con un vestito classico e il velo, lui in tight così come il suocero, marito di Milly e padre di Angelica, Angelo Donati.

Il principe Fabio Borghese torna regolarmente a Montevettolini. E qui è stato deciso di organizzare il ricevimento nuziale. Per tutto il giorno, per accompagnare gli invitati al castello, è stato in funzione un elicottero, che è atterrato più volte al campo sportivo. Una cinquantina le persone addette allo staff della festa.

A organizzare il matrimonio, la wedding planner Silvia Slitti, moglie tra l’altro dell’ex calciatore Pazzini. A lei si affidano molte celebrità per l’organizzazione delle loro cerimonie.

A Villa Borghese, così si chiama la residenza dei Borghese, è stato allestito un padiglione tutto in vetro per accogliere il ricevimento. Fiori bianchi sulle tavole e grandi lampadari che scendevano dal tetto hanno fatto da cornice alla zona cena.

Tanti gli ospiti vip: dal giornalista Mediaset Nicola Porro a Simona Ventura. E poi Matteo Marzotto e Pierferdinando Casini.

Un weekend di matrimoni vip in Toscana visto che a pochi km si sposano Cecilia Rodriguez, showgirl e sorella di Belen e l’ex ciclista professionista Ignazio Moser, figlio del grande Francesco.