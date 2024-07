Chi è Angelica Donati, la figlia di Milly Carlucci che ha sposato il principe Borghese

Monsummano Terme (Pistoia), 1 luglio 2024 – Ha destato grande curiosità e ha piacevolmente colorato il paese di Montevettolini il matrimonio di Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, con il principe Fabio Borghese.

Il banchetto nuziale si è svolto nella villa medicea dei Borghese che si trova proprio a Montevettolini, che è gestita dal principe e che è oggi un resort e location per matrimoni dove appunto la coppia ha coronato il suo sogno d’amore con un ricco banchetto a cui hanno partecipato tanti nomi della televisione e della politia.

Angelica Donati ha 37 anni ed è una affermata manager. Componente del consiglio di amministrazione di Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 2023. Dal 2021 è vicepresidente di Ance e presidente di Ance Giovani, la sezione giovanile appunto dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati, Angelica è laureata in Management alla London School of Economics (LSE) e ha conseguito un master in Business Administration alla Said Business School dell'Università di Oxford.

Le prime esperienze in azienda sono con Goldman Sachs e Ralph Lauren. Poi passa al settore delle costruzioni entrando nell’azienda di famiglia, la Donati Spa, come si legge sulla biografia sul sito dell’Ance. A livello internazionale è consigliere dello Yep Global (Young Entrepreneurs in Property), dal 2015 è delegata al G20Yea (il G20 dei Giovani Imprenditori).