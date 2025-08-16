Arezzo, 16 agosto 2025 – Un Ferragosto tra convivialità, sapori e tradizioni alla Casa di Riposo “Fossombroni”. La volontà dello storico istituto cittadino è stata di far vivere agli ospiti l’eccezionalità della giornata di festa e, in quest’ottica, sono stati previsti momenti finalizzati a valorizzare lo spirito di comunità e l’atmosfera di serenità, consolidando i legami tra ospiti, operatori e dirigenti.

La mattina è stata aperta da alcuni incontri con i parenti e dalla visita del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti che, insieme al direttore Stefano Rossi, ha trascorso alcune ore con i residenti nel rinnovato giardino esterno e nei vari moduli assistenziali per testimoniare un costante impegno orientato alla vicinanza, all’ascolto, al sostegno e alla condivisione di ricordi. Questi momenti hanno offerto l’occasione anche per esprimere ringraziamento e gratitudine nei confronti degli operatori per la professionalità, la dedizione e il tempo riposti senza sosta verso il benessere di ospiti di diverse età e con diversi bisogni. Il cuore del Ferragosto è stato poi rappresentato dal pranzo comunitario dove i residenti sono stati riuniti in una tavolata unica in cui è stato servito un menù appositamente studiato e preparato dallo staff della cucina: i sapori dell’estate, dunque, hanno rappresentato un veicolo per stimolare il dialogo, la reciproca conoscenza e il piacere di stare insieme in un clima di festa. «Il giorno di Ferragosto - spiega Rauti, - ha ben simboleggiato la missione quotidiana che anima la nostra casa di riposo, affettuosamente nota come Casa Pia: mantenere vive le relazioni, promuovere la socialità e accompagnare la persona in un percorso di benessere che non conosce pause. Un pensiero particolare va necessariamente al personale che è il valore aggiunto della struttura perché, giorno dopo giorno, concretizza la passione e la competenza necessarie per garantire cura, sicurezza, rispetto e attenzione a ogni bisogno, non limitandosi agli aspetti assistenziali ma costruendo relazioni significative».