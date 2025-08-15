L’Umbria premia il camionista eroe

CITTA DI CASTELLO (Perugia)

Il Comune di Città di Castello ha premiato con una targa Andrea Petturiti (nella foto col sindaco tifernate Luca Secondi), 55 anni, autotrasportatore del posto, per avere bloccato nei giorni scorsi un’auto contromano sulla E45. Riconoscimento anche alla polizia stradale della provincia di Perugia intervenuta dopo essere stata da lui allertata.

Un episodio che, fortunatamente, "si è concluso senza conseguenze grazie al coraggio del nostro concittadino e della polstrada", ha detto il sindaco Luca Secondi, nel corso della cerimonia svoltasi ieri e della quale il Comune riferisce in una nota.

Per la polizia stradale della Provincia di Perugia hanno partecipato, il vice-ispettore, Stefano Ceccarelli, il sovrintendente, Emanuele Mancini e l’agente, Federico Graziosi.

"A loro va tutta la nostra profonda gratitudine a nome della comunità locale – ha sottolineato ancora il sindaco tifernate Luca Secondi – per il bellissimo gesto che hanno compiuto in condizioni davvero critiche".

Visibilmente commosso per l’attenzione ricevuta, Andrea Petturiti ha comunque ribadito di non sentirsi assolutamente un eroe (esibendo anche una t-shirt con tanto di foto e scritta) e di "avere fatto un gesto spontaneo e ponderato che fortunatamente è servito ad evitare il peggio".