Punto da una medusa, si sente male e perde i sensi in spiaggia. E’ grave

CronacaPunto da una medusa, si sente male e perde i sensi in spiaggia. E’ grave
16 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
L’uomo, sulla quarantina, è stato immediatamente soccorso con il massaggio cardiaco e trasportato in ospedale

L'uomo avrebbe accusato un malore in seguito alla puntura di una medusa

L'uomo avrebbe accusato un malore in seguito alla puntura di una medusa

Piombino, 16 agosto 2025 – Paura per un uomo sulla quaratina sulla spiaggia tra Piombino e Follonica, nella zona del noto locale Nano Verde. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il bagnante sarebbe stato punto da una medusa mentre si trovava in acqua e poi avrebbe accusato un malore.

I bagnanti hanno subito richiamato l’attenzione degli addetti alla sicurezza della spiaggia, che lo hanno tirato fuori dal mare e iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Il 40enne ha perso i sensi e avrebbe anche ingerito dell’acqua, per questo è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. 

