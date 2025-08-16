Punto da una medusa, si sente male e perde i sensi in spiaggia. E’ grave

Piombino, 16 agosto 2025 – Paura per un uomo sulla quaratina sulla spiaggia tra Piombino e Follonica, nella zona del noto locale Nano Verde. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il bagnante sarebbe stato punto da una medusa mentre si trovava in acqua e poi avrebbe accusato un malore.

I bagnanti hanno subito richiamato l’attenzione degli addetti alla sicurezza della spiaggia, che lo hanno tirato fuori dal mare e iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Il 40enne ha perso i sensi e avrebbe anche ingerito dell’acqua, per questo è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.