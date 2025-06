Non riesce più a muoversi mentre è in spiaggia, soccorso a Principina a Mare

Principina a Mare (Grosseto), 7 giugno 2025 – Si è sentito male in spiaggia a Principina ed è crollato a terra. A causa dei fortissimi dolori alla schiena però non riusciva a rialzarsi e camminare pertanto nel primo pomeriggio di oggi, 7 giugno, nell’arenile che conduce verso il parco della Maremma sono stati chiamati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando di Grosseto. Giunti sul posto a bordo del mezzo fuori strada con a bordo anche il personale sanitario, i vigili del fuoco, compreso un collega presente sul posto e di turno libero, hanno provveduto all’immobilizzazione del paziente su barella spinale, prestando assistenza al personale sanitario nelle operazioni di messa in sicurezza e successivo trasporto sull’ambulanza anche tramite l’utilizzo del mezzo fuoristrada