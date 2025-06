Si sente male mentre fa il bagno. Muore a 66 anni

Tragedia intorno alle 10.30 sulla spiaggia libera di Scarlino (Grosseto). Un uomo di 66 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno, probabilmente a causa di un malore improvviso. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti presenti in spiaggia, che si sono accorti della situazione e hanno immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori dell’automedica di Follonica, l’ambulanza dell’Anpas di Massa-Scarlino e una pattuglia della guardia costiera. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.