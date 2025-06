Accusa un malore in acqua, ragazzo portato con Pegaso in ospedale

Pomarance (Pisa), 1 giugno 2025 – Paura al “Masso delle Fanciulle”. Intorno alle 14:45 di oggi, domenica 1 giugno, una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nella riserva naturale per soccorrere una persona. Un ragazzo, in particolare, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118 e la squadra dei pompieri. Vista la difficoltà di accedere alla riserva naturale e al punto dove si trovava il giovane è stato richiesto l’elisoccorso Pegaso che è arrivato.

Il ragazzo è stato quindi fatto salire sull’elisoccorso e trasportato all’ospedale di Grosseto per accertamenti.