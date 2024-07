Il matrimonio della figlia di Milly Carlucci con il principe: gli abiti, l’elicottero, gli ospiti

Monsummano Terme (Pistoia), 1 luglio 2024 – Fiori d’arancio per Angelica Donati, 37 anni, figlia di Milly Carlucci, e il principe Fabio Borghese, 58 anni. La manager e il compagno si sono uniti in matrimonio nel borgo medievale di Montevettolini, una frazione di Monsummano Terme in provincia di Pistoia.

Per le nozze Angelica Donati ha scelto un abito da sposa bianco e lungo, semplice ma anche pieno di dettagli. Spalle scoperte, la sposa ha scelto anche un lungo velo accompagnato da un elegante chignon. Nelle foto di rito la sposa si mostra con un bouquet di fiori bianchi, in sintonia con l’eleganza del suo abito. La madre e conduttrice Rai Milly Carlucci ha invece optato per un tailleur color acqua marina. In tight invece il principe Borghese, così come il suocero, marito di Milly e padre di Angelica, Angelo Donati.

Da sinistra Angelo Donati, marito di Milly Carlucci, Angelica Donati, il principe Fabio Borghese e Milly Carlucci

Quello tra Angelica Donati e il principe Borghese, che proprio a Montevettolini possiede un castello, è stato un matrimonio da favola. Un ricevimento con tantissimi invitati e tanti ospiti vip: dal giornalista Nicola Porro a Simona Ventura. Da Matteo Marzotto a Pierferdinando Casini.

L'allestimento del banchetto nuziale per il matrimonio della figlia di Milly Carlucci

Il ricevimento nuziale è avvenuto a Montevettolini. Qui un elicottero è stato in funzione tutto il giorno per accompagnare gli invitati al castello. A organizzare il matrimonio è stata la wedding planner Silvia Slitti, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini.