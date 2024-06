“E chi non ha mai visto nascere una dea..” Ignazio canta per Cecilia fuori dal ristorante di Artimino

Prato, 30 giugno 3034 – Emozioni alle stelle per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che oggi pomeriggio, alle 18, si giureranno amore eterno a Villa la Ferdinanda nel piccolo borgo medievale di Artimino (Carmignano) davanti a 200 invitati fra parenti e amici.

Ieri l'arrivo dei familiari con i quali hanno cenato in un ristorante, ‘La Cantina del Redi’, affittato interamente così come la villa che da ieri è protetta da un cordone di sicurezza che coinvolge tutte le forze dell'ordine, voluto proprio dalla Questura.

L’arrivo di Cecilia e Ignazio è stato accolto da applausi da parte dei residenti del borgo. Durante la cena Ignazio e il fratello di Cecilia, Jeremias, sono usciti dal ristorante improvvisando una serenata alla futura sposa. Hanno intonato ‘La Nuova Stella Di Broadway’ di Cesare Cremonini coinvolgendo tutti le persone che si trovavano fuori dalla cantina del Redi. Un canto corale che ha tra applausi e dediche di auguri ai futuri sposi.

Per quanto riguarda l’abito da sposa Cecilia Rodriguez indosserà un vestito dell'Atelier Emé di Verona per il quale l'influencer è stata una delle indossatrici, le scarpe saranno di Casadei e l'hair style di Aldo Coppola di Milano, il salone al quale Cecilia si affida da tempo.

Tra gli invitati Andrea Damante e Giulia De Lellis, poi il cantante Tananai che accompagnerà la cerimonia e la serata. Belen sarà la damigella d'onore e paggetti i figli Santiago e Luna Marì. I testimoni, invece, saranno i fratelli degli sposi: Jeremias Rodriguez e un amico per Cecilia e per Ignazio, Carlo e Francesca Moser.

Il matrimonio sarà celebrato con rito civile da un amico della coppia e fra gli ospiti è dato quasi per certo Alfonso Signorini, direttore editoriale della rivista «Chi». E' circolata anche la voce della presenza di Piersilvio Berlusconi e della compagna Silvia Toffanin in quanto Cecilia Rodriguez più volte è stata ospite del talk show «Verissimo» dove ha parlato del suo matrimonio: alla villa di Artimino, in realtà, tutto è possibile perché all'interno c'è la pista di atterraggio e decollo per elicotteri.

Top secret il catering e il menu mentre per la cena di ieri sono stati ordinati i semifreddi alla gelateria La Torre di Sandro Cioni che ha ideato anche 3 gusti di gelato, dedicati a Cecilia e Ignazio. A chiudere la festa non mancherà lo spettacolo pirotecnico. Alcuni ospiti lasceranno Artimino questa sera, altri resteranno perché domani ci sarà il brunch in piscina. Ma intanto, oggi, la festa andrà avanti sino a notte fonda.