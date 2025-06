Charles va all’Europeo . Il sogno prende il volo

Da Prato all’Europeo Under 20 di basket, che per Charles Atamah rappresenterà l’ennesima vetrina per mettersi in mostra. Il ragazzo classe 2006 è pronto a spiccare il volo verso la Grecia, e più precisamente verso Heraklion, dove dal 12 al 20 luglio andrà in scena la manifestazione continentale di categoria.

Il lungo di due metri d’altezza è stato convocato dal commissario tecnico Alessandro Rossi per il raduno in programma dal 21 giugno a Domegge di Cadore, dove gli Azzurrini giocheranno - dal 27 al 29 giugno - la 23° edizione del Torneo "De Silvestro – B. Meneghin". Dopodiché, Atamah e compagni si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma, dove verranno disputati due match amichevoli contro la Serbia (4 e 5 luglio).

Sarà poi tempo di scendere in campo all’Europeo, con l’esordio nella competizione dei nostri portacolori fissato per sabato 12 luglio contro il Belgio. Seguiranno le sfide con la Germania (domenica 13 luglio) e con l’Ucraina (lunedì 14 luglio). Per Atamah non si tratterà della prima esperienza in un Europeo: già l’anno scorso infatti il 19enne (compirà 20 anni il 2 luglio) prese parte al torneo Under 18, concluso dall’Italia al nono posto, con il ragazzo di Prato a far registrare una media di 6,4 punti (con un massimo di 16 contro la Danimarca) e 16,2 minuti di utilizzo a partita.

Dal 2021, il talento ha lasciato la sua città per trasferirsi all’Orange1 Basket Bassano, una delle migliori Academy d’Europa.

In forza alla società veneta, Atamah, capitano dell’Under 19 Eccellenza, sta avendo l’opportunità di crescere sia come giocatore che come uomo, maturando esperienze in giro per il mondo. Un anno fa, il giovane si è unito anche all’Under 18 dell’Olimpia Milano per disputare la Next Gen di Eurolega a Berlino, la competizione dedicata alle migliori otto formazioni Under 18 del Vecchio Continente.

E pensare che da piccolo Atamah, descritto dalla sua vecchia società, l’Union Prato, come "un ragazzo d’oro, che alle innegabili qualità fisiche unisce una grandissima dedizione al lavoro", avrebbe potuto scegliere un altro sport. Dopo aver provato con il calcio e la pallavolo, a 11 anni - su proposta di un compagno di scuola - ecco l’approccio con la pallacanestro. Nonostante un primo allenamento "disastroso" (come raccontato da Charles), l’amore per la palla a spicchi è scoppiato e adesso il sogno è quello di diventare un giocatore professionista.

Francesco Bocchini