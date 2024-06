Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia alla Villa dei Cento Camini. “Chiamale emozioni”

Artimino (Prato), 28 giugno 2024 – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tra poche ore saranno marito e moglie. La coppia ha scelto la Toscana per giurarsi amore eterno. Un matrimonio da favola nel piccolo borgo medievale di Artimino, sulle colline di Carmignano in provincia di Prato. Cecilia e Ignazio sono arrivati oggi, 28 giugno in Toscana. In una storia su Instagram, appena rrivati a Prato, Cecilia ha scritto “Chiamale emozioni”. Le nozze, che arrivano dopo sette anni di fidanzamento, saranno celebrate da un amico della coppia domenica alle 18 alla villa ‘La Ferdinanda’, conosciuta anche come Villa dei cento camini.

Un’organizzazione serratissima, sabato sera al ristorante ‘La cantina del Redi’ ci sarà la cena riservata solo alle due famiglie degli sposi. Il giardino esterno è stato schermato con pannelli oscuranti in modo che dalle abitazioni vicine nulla sia visibile.

Artimino non è nuova a nozze vip ma in questa occasione è stato predisposto dalla Questura di Prato un servizio di vigilanza imponente che coinvolge la polizia, Digos, i carabinieri, la guardia di finanza oltre alla polizia municipale di Carmignano e l'Anc.

“Sabato dalle 15 e domenica – spiega il comandante della polizia municipale Rolando Palagini – sino alle 24 in piazza San Carlo e su tutta la viabilità di via Cinque Martiri, via Papa Giovanni XXIII e via della Chiesa ci sarà il divieto di transito e sosta con rimozione coatta su tutto lo spazio di piazza San Carlo e via Cinque Martiri, escluso i residenti, mezzi di soccorso e autorizzati. Viene istituito il senso unico sul viale Papa Giovanni XXIII compreso tra la via Don Baldini fino all’intersezione con la via Cinque Martiri, con direzione verso la villa”.

Cecilia nei mesi scorsi ha fatto tappa più volte ad Artimino per seguire i preparativi chiedendo sempre la massima privacy. Sandro Cioni, della gelateria La Torre, ha deciso di ‘ricordare’ questo matrimonio con tre nuovi gusti di gelato: ‘Nozze con i fichi secchi’ (grazie ai fichi di Daniela Daniele dell'azienda Puro Carmignano), ‘Luna di miele’ e ‘Macedonia Rodriguez’. Cecilia ha già assaggiato il gelato nei giorni scorsi ed ha apprezzato: «Il gelato è pronto per la cena – spiega Cioni – ma non sappiamo se lo prenderà il personale del ristorante o se la famiglia verrà in gelateria. Comunque, questi gusti saranno poi in vendita tutta l'estate come ricordo di questo straordinario appuntamento».

Saranno circa 200 gli invitati. Belen Rodriguez sarà damigella d'onore insieme ai figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, dovrebbero essere loro a portare gli anelli nuziali alla coppia. I testimoni di Ignazio saranno il fratello Jeremias e un amico, mentre per Ignazio saranno il fratello e la sorella. Tananai si esibirà in onore della coppia.Presenti anche Andrea Damante e la ex Giulia De Lellis.

L’abito da sposa di Cecilia è dell’Atelier Emé. Il vestito di Cecilia arriva dalla stessa casa di moda di Verona che ha realizzato l’abito da sposa di di Diletta Leotta (l’altro grande matrimonio dell’estate, che si è celebrato in Sicilia). Le scarpe invece secondo alcune indiscrezioni, dovrebbero essere di Casadei.