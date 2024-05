Nozze in Toscana per Cecilia Rodriguez. Il ‘sì’ con Ignazio Moser nella Villa di Artimino

Carmignano, 9 maggio 2024 – Cecilia Rodriguez, la sorella della più nota Belen, ha scelto la splendida Villa di Artimino, a Carmignano, per le nozze con il fidanzato Ignazio Moser. E il conto alla rovescia per il gran giorno è ormai scattato: la cerimonia è prevista per il 30 giugno proprio nella Villa Medicea ‘La Ferdinanda’, aperta sui colli e sui vigneti del Montalbano.

Costruita nel 1596, la Tenuta richiama ancora oggi i fasti rinascimentali della famiglia de’ Medici che la fecero costruire come tenuta di caccia: ogni spazio ha una sua anima, una sua storia, meravigliosi decori e un fascino fuori dal tempo. E sembra proprio che la showgirl e il modello, che lì hanno già fatto vari sopralluoghi, siano rimasti estasiati dalla location intrisa di storia e di cultura e con un panorama mozzafiato. Insomma, l’ideale per un matrimonio da favola che ‘Cechu’ e Ignazio stanno preparando dopo sette anni di fidanzamento e una proposta di matrimonio datata ottobre 2022.

I due, che si sono conosciuti nella casa del Grande fratello Vip nel 2017, stanno curando ogni minimo dettaglio per il gran giorno a cui parteciperanno circa 200 invitati. La Tenuta dispone dell’autorizzazione comunale a celebrare matrimoni civili in villa, all’interno dei suoi saloni, nella hall del Piano nobile oppure nell’ampio parco dove la scalinata del Belvedere è la passerella ideale per la discesa della sposa. Viste le passioni della coppia, però, non è da escludere una cerimonia tra le vigne della Tenuta. Sui dettagli del gran giorno, al magazine ‘Gente’ la coppia ha fatto sapere che i festeggiamenti dureranno tre giorni e che si sono anche divisi i compiti. “Ignazio ha fatto l’assaggio del menu” le parole di Cecilia, “mentre io avevo la prova dell’abito”.

Il testimone della sposa, che ha da poco soffiato su 34 candeline, sarà suo fratello Jeremias mentre Belen sarà la damigella d’onore. “E Santiago, il mio primo nipote, ci porterà le fedi” racconta ancora la futura sposa che sarà accompagnata dai dai nipotini di Moser. . Le partecipazioni di matrimonio sono, ovviamente, già partite. E tra i destinatari c’è anche l’influencer Giulia De Lellis, che ha postato l’invito ricevuto sui social.