Nuova Protezione civile . Deposito e rimessa mezzi

Un passo avanti concreto per il sistema di Protezione civile pratese. È stato inaugurato ieri mattina il nuovo magazzino comunale in via Orione 42, nell’area adiacente al centro commerciale Le Pleiadi, alla presenza del vicesindaco e assessore alla Protezione civile Simone Faggi e dell’assessora regionale Monia Monni. Un’infrastruttura moderna, funzionale e strategicamente collocata, che punta a potenziare la capacità operativa e logistica del sistema locale di protezione e risposta alle emergenze.

Il magazzino è composto da due corpi distinti. Il primo è destinato a deposito attrezzature: al suo interno trovano posto pompe idrauliche, tende, gazebo, gruppi elettrogeni e altri materiali tecnici indispensabili in caso di calamità. La seconda struttura ospita i mezzi degli autieri, ovvero i volontari specializzati nella logistica e nella gestione del materiale d’emergenza, con il compito di organizzare, mantenere e movimentare gli strumenti in dotazione.

A completare l’area operativa un ampio piazzale di circa mille metri quadrati, progettato per facilitare le manovre dei mezzi e per ospitare, se necessario, le colonne mobili di Protezione civile che vengono allestite in caso di emergenze su larga scala. La posizione del magazzino, servita da due accessi carrabili – uno da via Orione, l’altro direttamente dal parcheggio del centro commerciale – lo rende facilmente raggiungibile e funzionale per interventi tempestivi sia in ambito urbano che extraurbano. "Era necessario, per migliorare il sistema di Protezione civile, intervenire su uno dei punti più deboli: la logistica e la capacità di stoccaggio – ha spiegato il vicesindaco Simone Faggi –. Questa struttura rappresenta una risposta concreta e immediata, logisticamente ideale, e sarà seguita dall’individuazione di una nuova sede per la sala operativa".

Soddisfazione anche da parte dell’assessora Monia Monni, che ha sottolineato l’importanza di investimenti continui per rendere le strutture locali sempre più pronte a rispondere in modo efficace a ogni tipo di emergenza: "Il rafforzamento della Protezione civile passa anche da spazi adeguati, organizzazione efficiente e stretta collaborazione tra istituzioni".

Con questo intervento, Prato rafforza la propria rete di sicurezza e protezione.

Silvia Bini