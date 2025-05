Festa del Volontariato. La Misericordia lancia il gruppo Protezione civile

Un territorio più tutelato, in materia di interventi nella protezione civile. Un gruppo di addetti di questo settore si è costituito formalmente anche all’interno della Misericordia di Staggia Senese. Servizi già avviati, per un team che poi si è strutturato con i suoi venticinque effettivi fino a diventare parte integrante del sistema comunale della Protezione civile attivo a Poggibonsi - la base è presso il Centro operativo comunale di via Alessandro Volta - con il contributo delle diverse associazioni.

E così l’altro giorno sono intervenuti a Staggia Senese, in occasione della Festa del Volontariato, le rappresentanze di Pubblica assistenza di Poggibonsi, Misericordia di Poggibonsi, Vab Valdelsa e Anpana Siena (insieme anche a Misericordia di Castellina Scalo e donatori di sangue Fratres di Poggibonsi) per rimarcare l’evento. Ovvero l’avvio ufficiale dell’attività nelle emergenze, per esempio in caso di allerta meteo, da parte della Misericordia staggese, che ha per responsabili in questo ambito Paolo Piattellini e Roberto Berti. Un mezzo idoneo, con un apposito carrello, un’idrovora e un generatore nella dotazione per l’equipaggio, come ha spiegato il governatore Luigi Bruscoli, davanti ai volontari della confraternita con sede in via Romana e al parroco don Stefano Bimbi (anche correttore dell’ente), che ha impartito la benedizione ai veicoli per le operazioni da compiere.

Dal canto suo, la sindaca Susanna Cenni ha ricordato il valore del contributo di quanti si dedicano al delicato comparto: "In meno di un anno, dall’insediamento della giunta – ha detto Cenni – già abbiamo avuto otto-nove situazioni di allerta. Il gruppo della Misericordia di Staggia Senese è tra gli attori di questo tipo di servizio ed è quindi già presente dal profilo operativo. A volte le associazioni faticano un po’ ad affidarsi a nuove generazioni di volontari, nell’ottica di un ricambio di forze. Occorre, e ci impegneremo in questo, far capire l’importanza dell’opera da prestare in forma disinteressata".

La sindaca ha inoltre ringraziato la Misericordia di Staggia Senese per aver accolto nei suoi locali il servizio di prelievo di sangue, dallo scorso novembre, e il punto digitale facile, prezioso supporto alla popolazione per un corretto utilizzo degli strumenti per i rapporti diretti tra i cittadini e la pubblica amministrazione nei vari adempimenti.

Paolo Bartalini