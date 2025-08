Rubano borsello ad anziano. Poi i ladri vanno a fare tre prelievi al bancomat

Un anziano è stato derubato del portafoglio mentre faceva tranquillamente la spesa alla Coop di Taverne d’Arbia, giovedì pomeriggio. E i malviventi, nel giro di breve, hanno fatto tre prelievi con il suo bancomat prendendo circa 1000 euro. "Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri e ho lanciato anche un appello sui social perché nel portafoglio c’erano i documenti che deve rifare da capo con notevole disagio", spiega F.B., la figlia del pensionato.

"Mio padre, che ha 84 anni, era sicuro di avere con sé il portafoglio perché prima di uscire ha messo i soldi all’interno, riponendolo nel borsetto. Si è poi recato a fare la spesa alla Coop di Taverne", racconta l’accaduto. "Rammenta di averlo tirato fuori nella zona del banco della gastronomia, riponendolo. Ma quando è andato alla cassa per pagare era sparito", aggiunge. L’ha cercato ovunque, poteva essere caduto. Nessuna traccia. Per tutti, a maggior ragione per un anziano, il borsello è un ’compagno’ fedele dove si tengono card e tessere, magari anche ricordi. Poi la sorpresa: è apparso dall’home banking che erano stati effettuati tre prelievi al bancomat con la sua carta. "Sono avvenuti a distanza di tempo ravvicinata, in tutto hanno preso circa 1000 euro. Le forze dell’ordine quanto prima, una volta individuato lo sportello dove si sono recati i ladri, analizzeranno le telecamere di videosorveglianza per tentare di individuare gli autori", conclude F.B.

La.Valde.