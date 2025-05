Dalle alluvioni al sostegno dei cittadini. Composta la squadra dell’emergenza

Composta la squadra dell’emergenza. Con un decreto del sindaco Francesco Persiani è stata formata la squadra del centro operativo comunale che farà fronte alle prossime emergenze, dalle alluvioni agli smottamenti delle colline. Il Coc (nella foto) è la struttura della quale si avvale il sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, per la direzione, il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, che assicura inoltre il raccordo tra le strutture comunali, segnala alle autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari ed informa la popolazione.

Affinché la macchina organizzativa funzioni alla perfezione, sono state create delle sezioni dove a ogni membro è stato affidato un incarico, che va dalla relazione con la stampa all’ufficio per il mare. Si parte con la funzione 1: “Tecnico scientifica e di pianificazione”: referente Fabrizio Boni, Matteo Sanzeni, Lorenzo Fruzzetti, Matteo Ratti, Nicola Bellucci. Funzione 2 “Mass Media e informazione“: Daniela Lori, Giulia Ricci Antonioli, Ilaria Alberti, Cristina Alberti. Funzione 3 “Volontariato“: Matteo Sanzeni, Massimo Bertozzi, Maria Rita Stocchi. Funzione 4 “Materiali e mezzi - censimento danni“: Nicola Bellucci, Nicola Giacomelli, Alice Fruzzetti, Lorenzo Tonarelli, Luca Andreani.

Funzione 5 “Trasporti, circolazione viabilità - Strutture operative locali“: comandante dei vigili Giuliano Vitali, Alberto Cumoli, Marcello Giorgieri. Funzione 6: “Telecomunicazioni“: Franco Dalle Mura, Giuseppe Mosti, Alessandro Gigli, Roberto De Masi. Si va poi alla funzione 7, ovvero quella destinata per i servizi essenziali: referenti saranno Lorenzo Fruzzetti, Massimo Bertozzi. Per il servizio ambientale e rifiuti Simone Fialdini, Giacomo Del Bergiolo; servizio agricoltura, ufficio del mare, caccia e pesca Stefano Pucci, per fossi e canali Giovanni Bertoneri. Funzione 8: “Assistenza alla popolazione - approvigionamento e logistica: referenti Stefano Tonelli, Federica Brambilla, Paolo Zollini, Simona Benetti, Nina Nicolini. Funzione 9 “Amministrativa“ Massimo Dalle Luche, Bruno Tarabella.