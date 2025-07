’Musica sulle Apuane’ diventa itinerante

Il festival Musica sulle Apuane prova una nuova ‘formula’ per la sua XIII edizione, quella dello spettacolo in tour fra le vette delle nostre montagne, ed è subito un successo da riproporre. Nei giorni scorsi, infatti, il gruppo francese Le Tournée des Refuges, composto da Jean-Christophe Gairard al violino, Gaspard Panfiloff, chitarra/balalaika Florian Vella, chitarra/canto e Alexeï Derevitsky, contrabasso/canto, è stato protagonista di un vero e proprio spettacolo itinerante, che ha viaggiato e spaziato in più tappe: tre giorni dal paese di Pruno (Stazzema) al Rifugio del Freo (Foce di Mosceta, Stazzema) al Rifugio Rossi (Molazzana). I musicisti del progetto Le Tournée de Refugés, di nazionalità francese, ma con le più variegate origini, influenze e mescolanze culturali, hanno eseguito tre concerti con musiche rumene, russe, italiane, armene, zigane e composizioni originali, entusiasmando il pubblico. Per raggiungere le varie località i musicisti, e molte persone al loro seguito, hanno camminato trasportando zaini, chitarre, balalaika, violino e, soprattutto, un contrabbasso che ha stupito ogni escursionista incontrato lungo i sentieri.

Tutto ciò è stato possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni tra associazioni, sezioni Cai e rifugi, e gli organizzatori, tramite anche la direttrice artistica, Gioia Giusti, ringraziano l’associazione I Raggi di Belen per l’ospitalità all’interno del Festival del Solstizio d’Estate e Silvia Malquori e Alessandro Galeffi per l’ospitalità all’Ostello della Pania Forata. "Vogliamo ringraziare per averci accopagnato da Pruno a Foce di Mosceta Marie Balseca, per aver effettuato un’escursione al Del Freo Carolina Bertolucci, Francesco Bettini e il presidente della sezione Cai Viareggio Alberto Crespina. Al Rifugio Del Freo ringraziamo per la generosa ospitalità il gestore Stefano Frasca, e tutto lo staff. Per l’ascesa alla Pania della Croce Andrea Lippi, accompagnatore Cai Viareggio, per la discesa dal Callare, fino al rifugio Rossi, Simone Salotti e Faliero Macarini, e ancora a Simone, in quanto gestore del Rifugio Rossi i nostri più sentiti ringraziamenti per l’accoglienza. Al rifugio Rossi sono arrivate un’escursione del Cai Massa accompagnata da Fabio Manfredi e Gianluca Riccardi e due escursioni del Cai di Lucca accompagnate da Silvana Urtiaga ed Emiliano Schiavinotto (da Piglionico), e una escursione di 2 giorni, con partenza dal centro di Lucca, accompagnata da Francesca Nottoli, Giulio Godi, Tommaso Lencioni, Paola Sardas e Carlo Pannucci. Grazie ai fotografi Carlo Giusti e Camilla Rossi e grazie al nstro tecnico del suono Luca Tommasi. Grazie a Confinigrafici, per le bellissime grafiche e per la comunicazione. Ringraziamo anche gli sponsor, in particolare il Parco delle Apuane, e tutti i nostri sostenitori".