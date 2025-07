Leonardo festeggia con ’Luce Rembrandt’

In occasione della Luminaria di Borgo del Ponte, l’angolo artistico culturale Leonardo ha organizzato la mostra fotografica personale di Paola Luciani intitolata ’Luce Rembrandt’. Una mostra molto apprezzata che riproduce, nelle sue fotografie, l’inconfondibile ’luce’ utilizzata da Rembrandt, scegliendo come modelli rievocatori storici provenienti da ogni parte d’Italia, modelli d’eccezione. Si tratta, a tutti gli effetti, di una forma di rievocazione storica, nella quale Luciani ha voluto affermare la naturalezza dei ritratti come specchio fedele di un’ambientazione che si ispira ai periodi medievale e rinascimentale. Il colpo d’occhio all’apertura delle porte di Leonardo al pubblico, è stato di grande impatto emotivo. Dopo il taglio del nastro il direttivo di Leonardo, nelle persone di Sara Tognini, Barbara Molinari, Beatrice Sparavelli e Lucia Baria, hanno consegnato una targa alla comunità della Brugiana, con cui Leonardo spesso collabora, per i 40 anni di impegno e attività. Poi è stata tagliata la torta per festeggiare il terzo compleanno del Salotto Leonardo con tutta la cittadinanza e sono stati consegnati i premi fedeltà alle socie Barbara Peracchi e Maria Alberta Cardone.

A. M. Fru.