Festa alla Pubblica assistenza, acquistati due nuovi mezzi. “Ma c’è bisogno di volontari”

Luni (La Spezia), 13 maggio 2025 – Grande emozione alla Pubblica assistenza di Luni: due nuovi mezzi aiuteranno i volontari a svolgere al meglio il loro operato. Sono stati inaugurati la settimana scorsa alla presenza delle autorità, dei volontari, delle associazioni di Luni e di Castelnuovo Magra e di Don Carlo.

L’associazione, circa trenta volontari attivi e otto dipendenti, ha arricchito il parco auto con una ambulanza e un Fiat Doblò adibito al trasporto disabili per un costo totale di 92 mila euro. Una bella cifra tutta a carico della Pa che ha attivato un finanziamento, come ha spiegato il presidente Fabio Iafrate, che nell’associazione è entrato da volontario nel lontano 1990: “Avendo le risorse si potrebbero acquistare anche altri strumenti, occorrerebbero sedie motorizzate per muoversi in sicurezza sulle scale. E i volontari non sono mai abbastanza vista la mole di lavoro, tenendo conto che, oltre ai servizi ordinari, una squadra fissa d’emergenza vigila su entrambe i comuni”. L’appello è rivolto a tutti coloro che possono prestare un po’ del loro tempo a una buona causa.

Un gruppo di volontari della Pubblica assistenza

“Esprimo all’associazione e al personale i più profondi i sentimenti di gratitudine a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la popolazione per la preziosa attività svolta – ha detto il sindaco Alessandro Silvestri –. La presenza di una realtà così importante ci fa sentire più tutelati e più sicuri. Sono orgoglioso, da consigliere difondazione Carispezia, di avere contribuito dieci anni fa all’acquisto e alla ristrutturazione della casa cantoniera che oggi è sede della Pa assicurando rapidità di intervento a favore delle popolazioni di questa parte della Val di magra e non solo del mio Comune”.