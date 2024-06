Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana: canta Tananai. Belen testimone

Carmignano (Prato), 25 giugno 2024 – E’ tutto pronto. E adesso si attendono solo gli sposi e i loro circa duecento invitati. Domenica 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze. La showgirl e modella, sorella di Belen Rodriguez e l’ex ciclista professionista figlio di una grande gloria del ciclismo moderno come Francesco Moser diranno sì proprio in Toscana.

Hanno scelto il territorio di Carmignano, nella frazione di Artimino, nella Villa Medicea La Ferdinanda, per coronare il loro sogno d’amore. E’ uno dei grandi eventi mondani dell’estate in Toscana. Perché saranno tanti i vip che arriveranno in provincia di Prato per la cerimonia.

Circa duecento, secondo i ben informati, sono gli invitati. Scenografia di grande impatto e un ricco menu. La coppia, sempre sotto i riflettori dal punto di vista mediatico, ha fatto le cose in grande. Per una giornata che, come ha detto il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, felice di ospitare un matrimonio così importante, darà lustro alla provincia di Prato e svelerà la bellezza di certi scorci naturalistici.

Tanti i vip dunque, a cominciare da Belen Rodriguez, sorella di Cecilia. La showgirl e presentatrice farà da testimone per la sorella, come già annunciato. E non mancheranno i figli della stessa Belen, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, molto legati alla zia. Dovrebbero essere loro a portare gli anelli nuziali alla coppia. Nella location di Artimino si limano gli ultimi dettagli in vista della festa. Che andrà avanti fino a tarda sera.

La villa del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Massima riservatezza sugli abiti degli sposi. Cecilia Rodriguez sceglierà comunque il bianco, mentre il futuro marito andrà sul blu o sul nero, come da lui stesso dichiarato. Sposi vestiti in maniera classica dunque. Il vestito di Cecilia Rodriguez arriva dallo stesso atelier che ha realizzato quello di Diletta Leotta (l’altro grande matrimonio dell’estate, che si è celebrato in Sicilia).

Per Cecilia Rodriguez stanno arrivando intanto anche diversi parenti dall’Argentina.

La location del matrimonio è stata prenotata per intero dagli sposi già dal venerdì. I festeggiamenti dunque inizieranno ben prima della cerimonia. Che sarà con rito civile, officiata da un amico della coppia che ha ricevuto i permessi, come accade in questi casi, dal Comune di Carmignano. Ad accompagnare a livello musicale l’evento ci sarà il cantante Tananai.

Una festa blindatissima, con le forze dell’ordine che presidieranno la zona per tutta la durata della festa. Un matrimonio che si annuncia dunque da fiaba. Ma perché la coppia ha scelto questa zona? Per Moser è un posto familiare, visto che qui da ciclista professionista ha corso molte gare.

Uniti nella vita ma anche nel lavoro. Cecilia Rodriguez è socia con Ignazio Moser in una azienda di e-commerce di moda da loro fondata.