La favola di Cecilia e Ignazio

Tutto pronto per il matrimonio dell’estate ad Artimino: domenica 30 giugno si sposeranno alla villa "La Ferdinanda" Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I festeggiamenti inizieranno già dal venerdì in quanto la villa medicea e il ristorante "La Cantina del Redi", situato nel borgo, sono stati opzionati per intero per ben tre giorni dalla coppia che si frequenta dal 2017 quando si sono conosciuti al "Grande Fratello Vip". Il matrimonio con rito civile sarà celebrato da un amico della coppia che riceverà dal Comune di Carmignano l’autorizzazione ad espletare la funzione di ufficiale di Stato Civile e i documenti necessari. La cerimonia si annuncia blindatissima e tutto il borgo sarà presidiato dalle forze dell’ordine in quanto sono attesi oltre 200 ospiti e non mancheranno un po’ di curiosi appostati nelle strade di Artimino. Tra gli invitati c’è anche l’influencer Giulia De Lellis mentre Belen Rodriguez sarà damigella d’onore della sorella. Il cantante Tananai accompagnerà la cerimonia e la festa. Sabato la festa sarà solo con le rispettive famiglie mentre il giorno delle nozze arriveranno tutti gli amici e familiari. Alla trasmissione "Verissimo" con Silvia Toffanin, Cecilia ha svelato che l’80% degli invitati è gente che conosce Ignazio, ex ciclista professionista, figlio del più famoso Francesco Moser il quale ha scelto Artimino sia per la somiglianza alla campagna di Trieste dove la famiglia Moser vive sia perché su queste strade collinari ha corso tante gare. Le fedi nuziali potrebbe portarle Santiago, figlio di Belen. La villa di Artimino ha ospitato tante nozze celebri ma era da qualche anno che non c’era un matrimonio così fiabesco.

M. Serena Quercioli