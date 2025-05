Strade groviera. Sarà un’estate di manutenzioni

Avanti con la manutenzione stradale, un piano complesso e articolato che prevede interventi per oltre 4,8 milioni di euro distribuiti tra lavori già avviati e quelli di ordinaria manutenzione. L’obiettivo è duplice: riqualificare tratti di strada in condizioni critiche e garantire maggiore sicurezza alla viabilità cittadina, soprattutto lungo gli assi più trafficati. Il primo fronte riguarda gli appalti già assegnati per un totale di 3,7 milioni di euro, che prevedono rifacimenti puntuali, riasfaltature di interi tratti stradali e anche il rifacimento completo di alcune vie. I lavori, iniziati lo scorso febbraio, hanno dovuto fare i conti con un avvio rallentato a causa del maltempo, ma stanno ora procedendo a pieno regime.

Stiamo intervenendo lungo gli assi viari principali - spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia - con cantieri attivi o appena conclusi in zone come via del Fiordaliso, via Nenni, o ancora via Traversa il Crocificco e via del Fondaccio. Abbiamo dato priorità ai tratti con ammaloramenti importanti, in alcuni casi attesi da anni". Tra gli interventi di rilievo anche quelli nella zona sud, con opere programmate in via della Rugea e via di Castelnuovo, mentre a breve partiranno i lavori in via Borselli e via Ginzburg, insieme alla rotonda del Ponte Petrino.

I cantieri proseguiranno durante tutta la primavera, l’estate e l’autunno, con un’accelerazione prevista nei mesi di giugno, luglio e agosto, quando la chiusura delle scuole consentirà interventi più invasivi dal punto di vista del traffico. In estate i lavori si intensificheranno - aggiunge Sapia - per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e sfruttare al massimo le condizioni meteorologiche favorevoli".

A questi interventi si affianca il piano di manutenzione ordinaria affidato a Consiag Servizi Comuni, con un appalto da 1,1 milioni di euro che l’amministrazione ha intenzione di aumentare già dal prossimo anno, bilancio permettendo. Dall’inizio dell’anno, sono già stati realizzati circa 1.000 interventi e stesi 3.278 quintali di asfalto a caldo con il thermocontainer, una tecnologia che consente una maggiore efficacia nella chiusura di buche e avvallamenti.

"L’attenzione è massima anche sulla piccola manutenzione - sottolinea Sapia - grazie a un monitoraggio costante riusciamo a intervenire tempestivamente nei casi più pericolosi, soprattutto lungo le principali direttrici come via Firenze e via Pistoiese. Le condizioni meteorologiche degli ultimi due anni, con piogge frequenti e abbondanti, hanno peggiorato lo stato del manto stradale: da qui la necessità di una risposta importante". La rete stradale di Prato conta oltre 550 chilometri: un’estensione che impone uno sforzo continuo e pianificato.

Intanto sempre in tema di riqualificazione il 5 maggio riprenderanno i cantieri in viale Piave. La strada centralissima oggetto di un restyling è rimasta al palo con cantieri tira e molla. Ora c’è la nuova data di inizio mentre la clessidra che fissa a 120 giorni (all’incirca inizio luglio) il termine lavori continua a scorrere.

Silvia Bini