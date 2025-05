Nuoto: Futura brilla al Trofeo Città di Prato e ricorda Alessandro Castagnoli

Da un lato le medaglie conquistate dagli "esordienti", che lasciano ben sperare sulla crescita di una nuova generazione di atleti. Dall’altro, l’edizione 2025 di una manifestazione ormai istituzionalizzatasi che per la prima volta ricorderà la figura di Alessandro Castagnoli. Momento positivo per la Futura, partendo dai risultati sportivi: una delegazione del club ha partecipato a Larciano alla seconda parte della prima prova estiva di nuoto. Con piazzamenti incoraggianti: sono saliti sul gradino più alto del podio Giorgia Gheri nei 100 misti, Alessandro Farinacci nei 50 dorso e nei 50 stile e Diletta Malpaganti nei 100 rana. Argento per Anna Lise Bertini nei 50 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 200 stile). Doppio bronzo per Emma Tempesti, nei 50 stile e nei 100 misti. Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Edoardo Piemonte, Samuele Pecori, Leone Tempestini, Tommaso Tarocchi, Francesco Venturini, Leonardo Querci, Luca Romanelli, Alessandro Righi, Giulio Sagliocco e Samanta Lila. Il club sta infine organizzando l’ottava edizione del "Trofeo Città di Prato" di nuoto, che inizierà il prossimo 17 maggio e promette di portare alla Colzi – Martini di via Roma centinaia di nuotatori e nuotatrici da tutta Italia. La kermesse riguarderà le categorie "junior", "ragazzi" ed "assoluti". Le gare inizieranno nel pomeriggio di sabato 17 per concludersi con i due turni della domenica (mattina e pomeriggio). Domenica mattina sarà assegnato anche il "Memorial Alessandro Castagnoli", che andrà al vincitore ed alla vincitrice dell’"australiana". Si tratta di una gara ad eliminazione diretta in quattro "batterie" che metterà di fronte i sedici migliori atleti (otto nuotatori ed altrettante nuotatrici) sulla base dei risultati delle gare da 50 metri del sabato. E il conto alla rovescia, a questo punto, può iniziare.

G.F.