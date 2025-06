Notte delle stelle 2025. Calcio show, i premiati

Una sfilata di stelle. E’ stata davvero un grande successo la "Notte delle Stelle 2025" del calcio dilettanti, organizzata come al solito da Tv Prato e Almanacco del Calcio Toscano con la collaborazione de La Nazione. Negli spazi esterni dell’Art Hotel Museo, Massimiliano Masi e Jessica Kolaj, con il supporto di Andrea L’Abbate, hanno presentato la serata di gala del calcio dilettanti toscano. Una specie di notte degli Oscar che si ripete ogni anno per premiare i migliori talenti fra dirigenti, calciatori, allenatori e arbitri, che si son distinti nella stagione appena conclusa.

Il premio speciale assegnato da La Nazione è andato allo Jolo Calcio, che in un’annata avara di soddisfazioni per la piazza pratese si è tolto la soddisfazione di vincere gli spareggi play off e di conquistare il diritto a disputare il campionato di Promozione. Toccante la dedica al compianto Carlo Coveri, presidente storico dello Jolo. "Un risultato importantissimo, al quale tenevamo e al quale puntavamo ormai da qualche stagione – ha commentato il premio il presidente della società, Gianrico Antoni -. Speriamo adesso di continuare a far bene anche in una categoria così importante. Nel frattempo, ci piacerebbe proseguire il grande lavoro con la scuola calcio e le giovanili".

Fra i premi pratesi da segnalare anche un riconoscimento speciale alla carriera assegnato a Massimo Taiti, vice presidente del comitato regionale toscano della Figc e delegato provinciale del Coni, per la lunga carriera. Riconoscimento consegnato direttamente da Luca Vannucci, consigliere delegato allo sport del Comune. Ecco gli altri premiati. Miglior squadra: Belvedere Grosseto. Miglior presidente: Antonello Pianigiani (Valentino Mazzola). Miglior Direttore Generale: Claudio Davitti (Scandicci). Miglior Giocatore: Tommaso Lunghi (Colligiana). Miglior arbitro: Federico Lorenzi di Pistoia. Miglior Allenatore: Giacomo Chini (Sansovino). Scrivania d’Oro Eccellenza: Michele Pardini (Camaiore). Premio The Wall: Alessio Sabatini (Scandicci). Premio Almanacco del Calcio Toscano: Marco Corsi (Certaldo). Premio Sempre Verde: Francesco Sorbini (Casentino Academy). Premio Miglior dirigente Eccellenza: Antonio Nelli (Castelnuovo G.). Premio Miglior Dirigente Promozione: Luca Pieri (Larcianese). Premio Miglior Giovane Eccellenza: Matteo Bigazzi (Lanciotto Campi). Premio Miglior Giocatore Promozione: Andrea Gigli (Fiesole). Premio Scarpa d’Oro: Niccolò Chiaramonti (Camaiore). Premio Miglior Portiere: Giacomo Baglini (Cenaia). Premio Miglior Difensore: Leonardo Longo (Affrico). Premio Miglior Dilettante: Edoardo Biondi (Sestese). Premio Miglior Bomber Eccellenza: Alessandro Polo (Rondinella). Premio Promozione dell’Anno: Real Cerretese. Premio Tv Prato: Andrea Luperini (San Giuliano). Premio Arbitro Emergente: Alessandro Casale di Siena.

Leonardo Montaleni