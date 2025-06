Premio in memoria di Romano Fogli. Riconoscimenti a Mancini e Galliani

L’ex ct azzurro Roberto Mancini, Andriy Shevchenko e Adriano Galliani sono solo alcuni dei nomi che il prossimo 23 giugno riceveranno il premio "Romano Fogli, classe e lealtà mondiali", giunto alla sua seconda edizione. La cerimonia si svolgerà alle 18 all’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana, in piazza Arcivescovado a Pisa, in uno dei luoghi più belli e conosciuti del mondo. Il premio, voluto dalla famiglia Fogli – in particolare dal figlio Mirko – con la collaborazione dell’ASD Santa Maria a Monte, società in cui iniziò la carriera di Romano Fogli e dove visse a lungo, ha il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte. L’organizzazione è a cura della società Consulting Service Sport Italia di Rossano Dolfi.

"Ho avuto la fortuna di conoscere Romano Fogli. – ha detto Andrea Maestrelli, presidente dell’Opa –. Era per me una figura iconica, un simbolo. Lo incontrai per la prima volta a Santa Maria a Monte: all’epoca ero un giovane aspirante calciatore e lui arrivò al nostro campo sportivo. Classe, lealtà, spiritualità: sono valori che appartengono a lui e anche all’Opa, e che hanno contribuito a rendere grande questo complesso nei secoli". La conduzione dell’evento 2025 sarà affidata alla giornalista di Sky Cristiana Buonamano.

"Un campione, ma soprattutto un uomo semplice – ha dichiarato la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande –. Romano Fogli è nato e ha vissuto per molto tempo nel nostro paese. È stato allenatore anche dei nostri ragazzi, e questo per noi è motivo di orgoglio". L’evento sarà trasmesso anche da emittenti televisive satellitari, ha annunciato Rossano Dolfi. "Tutti i premiati – ha detto – saranno presenti alla cerimonia. All’ingresso ci sarà un percorso dedicato alla memoria di Romano Fogli e, alla fine, una sorpresa per i presenti". Alla presentazione, anche il figlio di Romano, Mirko Fogli, che si è detto "orgoglioso di aver riportato qui il nome di mio padre".

I premiati del 2025, selezionati dal Comitato d’Onore presieduto dal ministro Andrea Abodi, sono: Antonio Pagni (fisioterapista della Nazionale di calcio Campione del Mondo 2006), Davide Cassani (ex ct della Nazionale di ciclismo), Roberto Samaden (responsabile del settore giovanile dell’Atalanta), Gianfranco Matteoli (ex calciatore), Andriy Shevchenko (presidente della Ukrainian Association of Football), Sandro Sabatini (giornalista), Jacopo Volpi (giornalista e presidente USSI Lazio), Adriano Galliani (manager) e Roberto Mancini (ex ct della Nazionale campione d’Europa 2020). Premi speciali saranno conferiti anche a Radio Sportiva e al Pisa Sporting Club.

Enrico Mattia Del Punta