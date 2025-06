La notte delle stelle 2025: premi ai protagonisti del calcio dilettanti toscano

Conto alla rovescia per l’edizione 2025 de "La notte delle stelle". Mercoledì 18 giugno torna l’appuntamento più atteso fra gli addetti ai lavori del calcio dilettanti.

Torna la serata in cui verranno distribuiti i riconoscimenti ai "migliori" della stagione 2024/25 in Eccellenza e Promozione, organizzata come sempre dall’Almanacco del Calcio Toscano e da Tv Prato, in collaborazione con la Nazione.

La cerimonia si terrà all’Art Hotel Museo di viale della Repubblica, a due passi dal Museo Pecci, accanto all’uscita di Prato Est dell’autostrada Firenze-Mare per agevolare anche tutti i premiati che arrivano da fuori provincia.

Sarà la serata di gala del calcio dilettanti toscano: l’appuntamento in cui celebrare chi si è distinto nell’annata, come raccontato anche dalle pagine del nostro quotidiano, che nei giorni seguenti pubblicherà una gallery con le varie foto della premiazione.

"La notte delle stelle", condotta da Massimiliano Masi e Jessica Kolaj con il supporto di Andrea L’Abbate, sarà anche ripresa dalle telecamere di Tv Prato (canale 75 del digitale terrestre) e trasmessa integralmente.

Numerosi i premi previsti nella serata: si va dagli Oscar del Calcio Dilettanti ai Premi Speciali. Ecco di seguito tutti i premi che saranno assegnati nella serata, alla quale interverranno anche i massimi esponenti del Comitato Regionale Toscana della Figc.

Oscar dilettanti. Miglior Squadra: Belvedere Grosseto. Miglior Presidente: Antonello Pianigiani (Valentino Mazzola). Miglior Direttore Generale: Claudio Davitti (Scandicci). Miglior Giocatore: Tommaso Lunghi (Colligiana). Miglior Arbitro: Federico Lorenzi di Pistoia. Miglior Allenatore: Giacomo Chini (Sansovino). Scrivania d’Oro Eccellenza: Michele Pardini (Camaiore).

Premi speciali. Premio La Nazione: Gianrico Antoni (Jolo). Premio The Wall: Alessio Sabatini (Scandicci). Premio Almanacco del Calcio Toscano: Marco Corsi (Certaldo). Premio Sempre Verde: Francesco Sorbini (Casentino Academy). Premio Miglior Dirigente Eccellenza: Antonio Nelli (Castelnuovo). Premio Miglior Dirigente Promozione: Luca Pieri (Larcianese). Premio Miglior Giovane Eccellenza: Matteo Bigazzi (Lanciotto Campi). Premio Miglior Giocatore Promozione: Andrea Gigli (Fiesole). Premio Scarpa d’Oro: Niccolò Chiaramonti (Camaiore). Premio Miglior Portiere: Giacomo Baglini (Cenaia). Premio Miglior Difensore: Leonardo Longo (Affrico). Premio Miglior Dilettante: Edoardo Biondi (Sestese). Premio Miglior Bomber Eccellenza: Alessandro Polo (Rondinella). Premio Promozione dell’Anno: Real Cerretese.

Premio Tv Prato: Andrea Luperini (San Giuliano). Premio Arbitro Emergente: Alessandro Casale di Siena.

L.M.