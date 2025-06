Sfide per la A Silver. Prato crede nel salto

Obiettivo promozione per la Pallamano Prato, che da oggi si trova in Abruzzo per le Finali nazionali del campionato di serie B. Fino a domenica dieci formazioni qualificatesi attraverso i tornei di area, si affronteranno a Chieti e Pescara suddivise in due gironi da cinque che promuoveranno in serie A Silver (che nel 2025/26 passerà da 12 a 24 squadre) le prime due classificate di ciascun gruppo. La Pallamano Prato è stata inserita nel raggruppamento A insieme a Crenna, Algund, Faenza e Paese. Il primo match per i pratesi è in programma domani alle 11 a Pescara contro Algund e sempre domani, alle 17 ma a Chieti, la squadra allenata da Lorenzo Provvedi giocherà anche contro Crenna. Le ultime due gare la Pallamano Prato le disputerà domenica alle 9 a Pescara contro Paese e alle 19 a Chieti contro Faenza.

"Arriviamo a Chieti dopo un campionato combattuto – afferma Provvedi – e dove abbiamo lottato fino all’ultima partita per guadagnarci l’accesso alle Finals. Con una squadra giovane e determinata, siamo pronti a far bene e a dimostrare il nostro valore".

Nel campionato interregionale tosco-umbro-ligure la Pallamano Prato ha conquistato il primo posto con 31 punti frutto di 15 vittorie in 18 partite. Questa la rosa che sarà impegnata nelle Finals che scattano tra poche ore: Grassi Luca, Lo Re Giovanni, Chiti Matteo, Gambacciani Leonardo, Balò Jacopo, Nieri Lorenzo, Scrivo Antonio, Simoni Emilian, Gnip Ilie, Aragona Francesco, Moretti Andrea, Diagne Medoune, Panzani Mattias, Pagano Giuseppe, Mocellin Davide, Lucarini Matteo, Pukri Aldo, Colò Alessio, Perisnaka Enea.

"Pronti alla partenza per Chieti. In bocca al lupo ragazzi" si legge sui social della società. Con un ringraziamento speciale agli sponsor che hanno sostenuto tutta la stagione e "questa avventura" in particolare: Estra - Energia al futuro, GelatoteKa, Associazione Turo91, Vittoria Assicurazioni.

Massimiliano Martini