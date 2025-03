Atletica Prato, medaglie di valore in bacheca

Medaglie e piazzamenti di prestigio, in competizioni svoltesi in tutta Italia e di caratura nazionale. E’ il bilancio che l’Atletica Prato può tracciare degli ultimi giorni, che hanno visto gli atleti pratesi protagonisti.

Cassino con la "Festa del Cross" (alla presenza di Nadia Battocletti, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 ) ha ospitato i campionati italiani delle varie categorie. Per il sodalizio pratese, Francesco Curcio e Andrea Di Gianni hanno preso parte alla 3 km di cross, rappresentando anche la Regione Toscana. Francesco ha corso la distanza in 10:39, mentre Andrea in 10:55. Alla kermesse ha preso parte anche la più esperta Stefania Dallasta, che ha ben figurato nella categoria SF35 Cross Corto (ventisettesimo posto) fermando il cronometro a 11:29.

Sempre nei giorni scorsi, ad Ancona si sono tenuti italiani indoor "master" ed i campionati italiani di lanci invernali "master": Mayo Banti primo nella categoria SM40 sia nel salto in lungo (5,85) che nel salto triplo (11,91). Argento poi per Manuele Robello nei 400 metri e bronzo per Gianluca Bertini, che sui 60 m SM70 ha fatto segnare il tempo di 9"14. Buone anche di Giuseppe Gentiluomo, Antonio Nobile, Giovanni Giraudi, Leonardo Marini, Daniele Acquapendente, Romeo Cacciatore e Renato Mammini.