Atletica Prato brilla al Meeting di Pietrasanta con medaglie e piazzamenti

Una serie di medaglie e di piazzamenti di prestigio colti in tre differenti competizioni, che lasciano ben sperare. Questo il bottino che può mettere sul piatto l’Atletica Prato, al termine delle ultimissime uscite. Una delegazione del club ha intanto preso parte al "Meeting di Pietrasanta", in Versilia. Ed in questo caso specifico, la sorpresa è rappresentata forse dal tempo di l’11"76 con il quale Morgana Gnan ha ottenuto un prestigioso secondo posto (con conseguente medaglia d’argento) alle spalle della pluridecorata Irene Siragusa. Hanno be figurato anche Francesca Borsini, Lorenzo Tesi, Sofia Innocenti ed Elbenazar Ogemo, al pari di Giada Martino, Carolina Goti, Celeste Nuti, Lucrezia Puccini, Giulia Bossoli, Giulia Conti, Valentina Martini, Achille Esposito, Tiziano Pelli, Francesco Pio Bellandi e Solomon Tarzan. Nel triplo, buone le performance di Delia Mongatti, Gabriele Mottillo, Pietro Giulio Pacini, Achille Esposito, Andrea Di Pace e della staffetta composta da Tiziano Pelli, Damiano Tucci, Cosimo Muka ed Ettore Franzè. Altri atleti del sodalizio pratese, più o meno in contemporanea si sono messi in gioco presso il campo "Bruno Betti" di Firenze, nelle gare di contorno al CDS regionale "Master". Stefania Dallasta ha dominato i 1500 "master" ripetendosi poche ore dopo nei 800 "assolute" con il tempo di 2’19"38 (mentre Lucrezia Nieri ha agguantato un argento). Vittoria per Damiano Ferrari nel getto del peso, dove Luca Terreni è arrivato terzo e Sara Radi si è classificata seconda. Argento anche Zoe Franchi nel giavellotto, mentre la staffetta formata da Leonardo Fissi, Elbenezar Ogemo, Muka Cosimo e Andrea Di Pace si è aggiudicata un bronzo. Nel "Master" vero e proprio, il più veloce nei 100 metri è stato Giacomo Angeli (con Fabrizio Salemi è quarto e Giovanni Maddalena sesto) ripetendosi poi nei 200 (con Simone Perrone quarto). Mayo Banti ha primeggiato nel salto Romeo Cacciatore è arrivato secondo nel getto del peso con metri 11.30. Buono infine anche il rendimento di Renato Mammini, quarto assoluto nel salto in lungo a 60 anni. La società di Prato, che proprio di recente ha rinnovato le cariche del consiglio direttivo, può puntare a crescere ulteriormente.

Giovanni Fiorentino